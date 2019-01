Hristo Stoichkov se mofa de Arbeloa grabando un vídeo con un cono en la mano

Respuesta durísima del búlgaro

Llueve sobre mojado. A Hristo Stoichkov, ex jugador del Barça, le ha faltado tiempo para volver a meterse en un charco. El búlgaro ha protagonizado un vídeo en el que aparece con un cono en la mano para burlarse del ex jugador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Soitchkov aparece en las imágenes junto al cono, en clara alusión explícita al madridista, diciendo "Marc Crosas, tenías razón, que este no tiene ni idea de fútbol. Pegaba a todo lo que se movía".

Stoichkov entra así al trapo después de la reacción de Arbeloa tras su tuit durante la polémica jugada de este fin de semana en la que el árbitro decidió dar gole legal en el lance protagonizado por Luis Suárez y Cuéllar, durante el choque entre FC Barcelona y Leganés. Da la razón a otro ex barcelonista, Marc Crossas, que había criticado a Arbeloa por su tuit sobre el arbitraje durante el Barcelona-Leganés del pasado fin de semana.