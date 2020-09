Horas decisivas para que el Barcelona intente fichar a Sergiño Dest, jugador del Ajax

El jugador prefiere el Barça, pero el Ajax sabe que el Bayern sí tiene el dinero para poder ficharle; los holandeses están pidiendo 20 "kilos"

Sergiño Dest está al caer. El lateral derecho del AFC es el gran objetivo del FC en el mercado, pero ojo, también lo es del Bayern de Múnich. Ambos clubes están acelerando para poder hacerse con los servicios de este joven talento de 19 años, llamado a hacer grandes cosas. El futbolista prefiere ser azulgrana y esa baza es la que está explotando el Barça para poder rubricar un acuerdo final con un futbolista que es petición expresa de Ronald Koeman. Eso sí, el Ajax quiere hacer el mejor negocio posible, al margen de lo que quiera su jugador. Y esa es la carta ganadora del Bayern, que sí tiene el dinero exigido por los holandeses.

El Ajax pide 20 millones como mínimo

El Ajax está pidiendo 20 millones de euros más otros 5 en variables. Unas condiciones económicas que el Barça debería poder cumplir en las próximas 48 horas, que se antojan decisivas para poder conocer el desenlace del fichaje. El cuadro holandés quiere finiquitar el fichaje cuanto antes y está presionando al equipo azulgrana para que llegue a cumplir los términos económicos.

En el Barça acaban de vender a Nelson Semedo a los Wolves por 30 millones más 10 en variables, al tiempo que se han desprendido de Luis Suárez, Ivan Rakitic y Arturo Vidal, lo que les daría margen, se supone, para intentar conseguir el fichaje. El Barça sabe que no puede gastar más que el 25% del dinero que ingrese por sus ventas, por lo que no va precisamente holdado de dinero. Y ese es el gran peligro para el equipo culé. No poder llegar a los 20 millones que pide el Ajax...porque, entonces, será el turno del Bayern.

El Bayern no se rinde

A pesar de que el Barça tiene la delantera por Dest, el Bayern no se va a rendir y esperará al jugador. Cabe recordar que el Bayern ya hizo dos ofertas e incluso visitó el estadio Johan Cruijff Arena para hablar con la directiva del Ajax, para intentar sentar las bases de un acuerdo por Segiño. El Bayern pone la cantidad de dinero que reclama el Ajax por el jugador, que ahora mismo tomaría la decisión de recalar en el Camp Nou. Eso sí, si el Barça no tiene el dinero, el Bayern entrará en escena para convencer al Ajax.