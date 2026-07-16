La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha adueñado por completo de Norteamérica, ofreciendo un enorme espectáculo futbolístico de 48 selecciones entre Estados Unidos, Canadá y México. Con el torneo ya en pleno desarrollo, hemos dejado oficialmente atrás los intensos cuartos de final y las semifinales, y solo queda el desenlace definitivo de este torneo de un mes: el partido por el tercer puesto y la final del Mundial.

Para los aficionados que siguen el torneo desde la zona horaria central (CT), la programación de retransmisiones sigue siendo una auténtica maravilla. Los espectadores en CT disfrutan de una parrilla perfectamente situada con acción de fin de semana a mediodía y a primeras horas de la tarde. Como el empate ya no es una opción, cualquier partido que siga igualado tras 90 minutos se irá a una emocionante prórroga y a una posible tanda de penaltis a muerte súbita.

Preparar tus emisiones en streaming para los partidos del torneo global es clave para no perderte ni un instante de acción del más alto nivel. Para mejorar tu experiencia de visualización con predicciones en directo durante el partido, empezar con capital promocional extra te da una ventaja clara. Descubre cómo activar tu bono de registro con nuestro actual código promocional de 1xbet.

A continuación, la guía definitiva de GOAL sobre los horarios recurrentes de la fase eliminatoria y el calendario exacto en CT para los cruciales partidos restantes de esta semana.





Aquí tienes el calendario completamente actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la semana actual (del 15 al 21 de junio), detallado específicamente en hora central (CT) para que puedas planificar tus horarios de visualización en torno a tu jornada laboral y tu rutina nocturna.

📅 Mundial 2026: calendario de partidos de semifinales y finales (hora central)

La pelea se ha reducido a las cuatro selecciones finalistas. Aquí tienes la programación actualizada de televisión y streaming desde principios de esta semana hasta el pitido final del domingo, detallada en hora central (CT):

Fecha Partido Hora de inicio (CT) Estadio / ciudad anfitriona Plataformas de emisión (EE. UU.) Mar., 14 de julio Francia 🇫🇷 0–2 España 🇪🇸 (Semifinal 1) 14:00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mié., 15 de julio Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 14:00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jue., 16 de julio (hoy) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Vie., 17 de julio (mañana) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Sáb., 18 de julio Francia 🇫🇷 vs. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Partido por el tercer puesto) 16:00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julio España 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final del Mundial) 14:00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Durante la enorme fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se escalonarán de forma secuencial para garantizar que los aficionados al fútbol puedan ver tanta acción seguida como sea posible. Si estás organizando tu horario de teletrabajo en verano o bloqueando espacios en tu calendario, estas son las franjas recurrentes que debes tener en cuenta:

La franja de última hora de la mañana (11:00 / 12:00 CT): El streaming de fondo perfecto para poner en tu segunda pantalla mientras vacías tu bandeja de entrada matinal o te vas a comer.

La franja de media tarde (14:00 / 15:00 / 16:00 CT): Una distracción ideal en la jornada laboral para afrontar el tramo final de tu turno acompañado del mejor fútbol internacional.

La franja de después del trabajo/cena (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): Partidos estelares en horario de máxima audiencia justo cuando cierras sesión y te acomodas para la noche.

El cierre nocturno en prime time (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): Partidos de alta tensión organizados por ciudades de la Costa Oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver en streaming en la zona horaria central

Si planeas prescindir por completo de la televisión por cable antes de que llegue el partido inaugural, algunas plataformas digitales clave ofrecerán las señales más limpias y fiables:

Fubo (la elección del fanático del deporte): Ofrece todas y cada una de las cadenas esenciales del torneo en inglés y español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Incluye una función de DVR ilimitado en la nube si necesitas grabar un partido de las 14:00 mientras estás atrapado en una reunión con un cliente. Peacock (centro en español): Emitirá en directo los 104 partidos en español a través de Telemundo Deportes y Universo por 10,99 $ al mes (plan Premium). FOX One y Tubi (las plataformas gratuita e independiente): La nueva aplicación prémium de FOX, FOX One , ofrecerá streaming directo al consumidor de cada minuto de juego. Mientras tanto, su servicio gratuito de streaming con publicidad, Tubi , contará con una sección completamente dedicada al Mundial con repeticiones de partidos durante las 24 horas y resúmenes condensados bajo demanda.