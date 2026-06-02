Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Pacífico (PT)

Ya casi se siente la emoción y el olor de la comida del estadio. Pero antes de que llenes la nevera y te despejes de todo lo que tengas que hacer hoy, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026.





Aunque hoy no haya partidos en directo, la programación de retransmisiones y el calendario ya están confirmados. Como el torneo se celebra en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa oeste disfrutarán de una gran ventaja logística.

Olvídate de madrugar o de ver los partidos a escondidas bajo el escritorio, como pasaba con torneos en Europa o Asia. En la costa oeste (PT), podrás disfrutar de cafés mañaneros con un partido, almuerzos con otro y dobles encuentros en prime time por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con los horarios habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Pacífico para la tan esperada semana inaugural.









📅 Copa del Mundo 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora del Pacífico)

Fecha Enfrentamiento Hora de inicio (hora del Pacífico) Sede / Ciudad anfitriona Canales de retransmisión Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica 12:00 p. m. Estadio de la Ciudad de México FOX, Tubi 4K / Univision

Corea del Sur vs. Chequia 19:00 Estadio de Guadalajara FS1 / Universo Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 12:00 h (mediodía) Estadio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos vs. Paraguay 18:00 Estadio SoFi (Los Ángeles) FOX / Peacock Sábado 13 de junio Qatar contra Suiza 12:00 h (mediodía) Área de la Bahía de San Francisco FOX

Brasil vs. Marruecos 15:00 Nueva York y Nueva Jersey FS1

Haití vs. Escocia 18:00 Estadio de Boston FS1

Australia vs. Turquía 21:00 BC Place (Vancouver) FOX Domingo 14 de junio Alemania vs. Curaçao 10:00 Estadio de Houston FOX

Países Bajos vs. Japón 13:00 Estadio de Dallas FOX

Costa de Marfil vs. Ecuador 16:00 Estadio de Filadelfia FS1

Suecia vs. Túnez 19:00 Estadio de Monterrey FS1

Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (hora del Pacífico):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver el mayor número posible de partidos seguidos. Si vives en la costa oeste y quieres organizar tu agenda, estos son los horarios habituales que debes marcar:

Franja de café matutino (9:00/10:00 a. m., hora del Pacífico): ideal para tenerla en un segundo monitor mientras revisas el correo.

La ventana de la pausa para comer (12:00 / 13:00 PT): ideal para ver dobles partidos de alto nivel mientras almuerzas.

La ventana «Después del trabajo» (16:00 / 17:00 PT): disfruta de la segunda parte al final de la jornada.

Sesión de prime time (19:00, 20:00 o 21:00 PT): partidos estrella con las selecciones anfitrionas en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver los partidos en streaming en la costa oeste

Si planeas prescindir de la TV por cable, estas plataformas ofrecen la mejor transmisión digital:

Fubo (para los amantes del deporte): incluye todas las cadenas esenciales en inglés y español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) y ofrece DVR en la nube ilimitado para grabar partidos. Peacock (centro de contenidos enespañol): emite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium). FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): la aplicación premium de FOX, FOX One , transmitirá cada minuto de juego directamente al consumidor, mientras que su servicio gratuito, Tubi , contará con un centro dedicado al Mundial con repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.