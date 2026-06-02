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Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora de la montaña (MT)

World Cup

Guía completa para ver todos los partidos del Mundial en directo en la zona horaria de las Montañas Rocosas.

Ya casi sentimos la emoción y el olor de la comida del estadio. Pero antes de llenar la nevera y vaciar la agenda, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza el jueves 11 de junio de 2026.

Aunque hoy no hay partidos en directo, las franjas de retransmisión y los horarios ya están confirmados. Como este histórico torneo de 48 equipos se celebra en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados en la zona horaria de las Montañas están de enhorabuena.

Olvídate de despertadores a la 1:00 a. m. o de verlos a escondidas al amanecer, como pasaba con torneos en Europa o Asia. En su lugar, los aficionados en la Zona Horaria Montaña (MT) disfrutarán de una rutina ideal: partidos a media mañana, franjas perfectas a primera hora de la tarde y enfrentamientos en horario estelar por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con las franjas horarias habituales del torneo y el calendario exacto en hora de la montaña (MT) para la esperadísima semana inaugural.



📅 Mundial 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora de la montaña)

Fecha

Enfrentamiento

Hora de inicio (hora de la montaña)

Lugar / Ciudad anfitriona

Canales de retransmisión

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica

13:00

Estadio de la Ciudad de México

FOX, Tubi 4K / Univision


Corea del Sur vs. República Checa

20:00

Estadio de Guadalajara

FS1 / Universo

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

13:00

Estadio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos vs. Paraguay

19:00

Estadio SoFi (Los Ángeles)

FOX / Peacock

Sábado 13 de junio

Qatar contra Suiza

13:00

Área de la Bahía de San Francisco

FOX


Brasil vs. Marruecos

16:00

Nueva York y Nueva Jersey

FS1


Haití vs. Escocia

19:00

Estadio de Boston

FS1


Australia vs. Turquía

22:00

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curaçao

11:00

Estadio de Houston

FOX


Países Bajos vs. Japón

14:00

Estadio de Dallas

FOX


Costa de Marfil vs. Ecuador

17:00

Estadio de Filadelfia

FS1


Suecia vs. Túnez

20:00

Estadio de Monterrey

FS1

Horarios diarios de The Standard para la Copa del Mundo 2026 (hora de la montaña):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se programarán en bloques para que los aficionados puedan seguir la mayor acción posible. Si planeas tu trabajo desde casa o tu calendario para el verano, marca estas franjas horarias recurrentes:

  • Franja de media mañana (10:00-11:00 a. m., hora de la montaña): ideal de fondo mientras revisas el correo antes de comer.
  • Franja de la hora del almuerzo/primera hora de la tarde (13:00/14:00, hora de la montaña): perfecto para descansar o seguir los partidos dobles mientras comes.
  • Franja de después del trabajo (16:00/17:00 MT): partidos destacados de la fase de grupos para cuando terminas la jornada laboral.
  • El broche de oro en prime time (19:00, 20:00 y 22:00 MT): partidos de alto riesgo en la costa oeste, con ciudades como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.



Dónde ver los partidos en streaming en la zona horaria de las Montañas

Si planeas prescindir de la televisión por cable antes del día de apertura, algunas plataformas digitales clave te ofrecerán las transmisiones más nítidas y fiables:

  1. Fubo (para los aficionados al deporte): incluye todas las cadenas del torneo en inglés y español (FOX, FS1, Telemundo, Universo) y ofrece DVR en la nube ilimitado, útil si necesitas grabar un partido de la 1:00 p. m. mientras estás en una reunión.
  2. Peacock (centro de contenidos enespañol): transmite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium).
  3. FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): FOX One emitirá todos los partidos en directo, mientras que Tubi ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.

📺 Streaming en 4K: Para disfrutar del partido de la selección estadounidense en el SoFi Stadium en ultra-HD, necesitas una conexión Wi-Fi estable de al menos 25 Mbps y evitar así pixelaciones o buffering en los momentos clave.

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