Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora de la montaña (MT)

Ya casi sentimos la emoción y el olor de la comida del estadio. Pero antes de llenar la nevera y vaciar la agenda, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza el jueves 11 de junio de 2026.

Aunque hoy no hay partidos en directo, las franjas de retransmisión y los horarios ya están confirmados. Como este histórico torneo de 48 equipos se celebra en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados en la zona horaria de las Montañas están de enhorabuena.

Olvídate de despertadores a la 1:00 a. m. o de verlos a escondidas al amanecer, como pasaba con torneos en Europa o Asia. En su lugar, los aficionados en la Zona Horaria Montaña (MT) disfrutarán de una rutina ideal: partidos a media mañana, franjas perfectas a primera hora de la tarde y enfrentamientos en horario estelar por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con las franjas horarias habituales del torneo y el calendario exacto en hora de la montaña (MT) para la esperadísima semana inaugural.









📅 Mundial 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora de la montaña)

Fecha Enfrentamiento Hora de inicio (hora de la montaña) Lugar / Ciudad anfitriona Canales de retransmisión Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica 13:00 Estadio de la Ciudad de México FOX, Tubi 4K / Univision

Corea del Sur vs. República Checa 20:00 Estadio de Guadalajara FS1 / Universo Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 13:00 Estadio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos vs. Paraguay 19:00 Estadio SoFi (Los Ángeles) FOX / Peacock Sábado 13 de junio Qatar contra Suiza 13:00 Área de la Bahía de San Francisco FOX

Brasil vs. Marruecos 16:00 Nueva York y Nueva Jersey FS1

Haití vs. Escocia 19:00 Estadio de Boston FS1

Australia vs. Turquía 22:00 BC Place (Vancouver) FOX Domingo 14 de junio Alemania vs. Curaçao 11:00 Estadio de Houston FOX

Países Bajos vs. Japón 14:00 Estadio de Dallas FOX

Costa de Marfil vs. Ecuador 17:00 Estadio de Filadelfia FS1

Suecia vs. Túnez 20:00 Estadio de Monterrey FS1

Horarios diarios de The Standard para la Copa del Mundo 2026 (hora de la montaña):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se programarán en bloques para que los aficionados puedan seguir la mayor acción posible. Si planeas tu trabajo desde casa o tu calendario para el verano, marca estas franjas horarias recurrentes:

Franja de media mañana (10:00-11:00 a. m., hora de la montaña): ideal de fondo mientras revisas el correo antes de comer.

Franja de la hora del almuerzo/primera hora de la tarde (13:00/14:00, hora de la montaña): perfecto para descansar o seguir los partidos dobles mientras comes.

Franja de después del trabajo (16:00/17:00 MT): partidos destacados de la fase de grupos para cuando terminas la jornada laboral.

El broche de oro en prime time (19:00, 20:00 y 22:00 MT): partidos de alto riesgo en la costa oeste, con ciudades como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver los partidos en streaming en la zona horaria de las Montañas

Si planeas prescindir de la televisión por cable antes del día de apertura, algunas plataformas digitales clave te ofrecerán las transmisiones más nítidas y fiables:

Fubo (para los aficionados al deporte): incluye todas las cadenas del torneo en inglés y español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) y ofrece DVR en la nube ilimitado, útil si necesitas grabar un partido de la 1:00 p. m. mientras estás en una reunión. Peacock (centro de contenidos enespañol): transmite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium). FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): FOX One emitirá todos los partidos en directo, mientras que Tubi ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.