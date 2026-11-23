Cómo ver el Honduras sub-17 - Colombia sub-17 con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 2 24 nov 2026 - 10:30

Honduras sub-17 se enfrenta a Colombia sub-17 en el grupo L del Mundial sub-17. Ambos equipos llegan con dinámicas iniciales muy diferentes.

Honduras busca sus primeros puntos. El conjunto centroamericano perdió 2-0 ante Serbia sub-17 en su último partido, disputado el 21 de noviembre, y ocupa la cuarta posición del grupo.

Esa derrota prolonga una mala racha en los datos analizados: Honduras ha perdido sus cinco partidos más recientes en esta competición. En ellos solo ha marcado tres goles y ha encajado 19, unas cifras que ponen el foco en su organización defensiva.

Colombia llega en una situación mucho más sólida. Ganó 2-1 a Japón sub-17 en su último partido y ocupa la segunda posición del grupo L.

El conjunto sudamericano ha sido difícil de batir en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias, dos empates y una derrota. Un empate sin goles ante El Salvador sub-17 y otro por 1-1 frente a Alemania sub-17 muestran que sabe sacar resultados, además de marcar.

Colombia parte con ventaja tanto en confianza como en la clasificación, pero Honduras verá en este partido una oportunidad para enderezar su campaña.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de televisión y cómo seguir el partido en directo.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Los detalles del canal de televisión y el streaming se añadirán cuando se confirmen los operadores.

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