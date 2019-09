Honduras no le teme a Chile: "Son una potencia, pero esperamos jugarle de tú a tú"

El volante y ex Inter de Milán Rigoberto Rivas ya palpita el duelo del martes con La Roja. Eso sí, advirtió que "sabemos que no será fácil”.

Este martes 10 de septiembre, enfrentará a Honduras en el que será el segundo amistoso de la fecha FIFA tras el empate en blanco frente a .

Y previo a este cruce, El volante hondureño Rigoberto Rivas, que acaba de ser cedido por el al Reggina de la Serie C de , anticipó el cruce en San Pedro Sula reconociendo que no le teme a La Roja, pues su escuadra buscará la victoria para seguir subiendo escalones en el ranking FIFA. Eso sí, avisó que "no será fácil".

"Ellos son una potencia, pero nosotros queremos sumar puntos por temas de ranking FIFA y eso intentaremos hacer. Sabemos que no será fácil", afirmó en declaraciones recogidas por el portal Diez.

¿Cómo está el historial entre Chile y Honduras?

El mediocampista de 21 años, que viene de disputar su primer partido con el combinado bicolor, expresó que deben dejar atrás su triunfo 4-0 frente a Puerto Rico, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y enfocarse en hacer un buen papel frente a los de Reinaldo Rueda.

"Me sentí bien en representar a mi país. El profesor (Fabián Coito) nos dijo que habíamos hecho un gran partido. Ahora debemos darle vuelta a la página y esperamos jugarle de tú a tú a Chile", cerró.

El día que Chile hizo historia al vencer a la Honduras de Reinaldo Rueda

Cabe recordar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, el representativo nacional se quedó con una victoria 4-1, en duelo amistoso que cerró el año 2018 en el Estadio Germán Becker de Temuco. Fue gracias a las conquistas de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo, mientras que la Selección centroamericana descontó por intermedio de Alexander López.