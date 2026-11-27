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Holstein Kiel vs. Kaiserslautern: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 13 28 nov 2026 - 07:00 Holstein Stadion

El Holstein Kiel recibe al 1. FC Kaiserslautern en el Holstein Stadion de Kiel. Es un partido de la 2. Bundesliga al que ambos clubes llegan en situaciones muy distintas en la clasificación.

El Kiel, dirigido por Michel Kniat, está bajo presión. El pasado fin de semana perdió 3-0 ante el VfL Wolfsburg, su tercera derrota liguera en los últimos cuatro partidos.

Antes, el único resultado positivo había llegado en un amistoso. La victoria por 4-0 ante el Odense BK durante el parón de selecciones dio algo de impulso al equipo, pero en la liga sigue faltándole estabilidad.

El Kaiserslautern llega con mejores sensaciones. El equipo de Torsten Lieberknecht ganó en Osnabrück y Núremberg y, en su último partido, empató 2-2 ante el Dynamo Dresden.

Su único revés contundente fue la derrota por 3-0 ante el Hertha BSC. En general, el FCK se ha mostrado sólido fuera de casa.

A continuación encontrará toda la información sobre el canal de televisión, la retransmisión en directo y la hora del partido.

La semana de Holstein Kiel y Kaiserslautern: ¿qué ha pasado?

El Holstein Kiel suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó 3-0 ante el VfL Wolfsburg y, antes, había perdido 2-1 contra el Arminia Bielefeld. En la Copa de Alemania empató 1-1 ante el Hoffenheim, un resultado que figura como victoria en las estadísticas. En total, el Kiel marcó seis goles y encajó siete.

El Kaiserslautern ganó tres partidos, empató uno y perdió otro. En su último encuentro empató 2-2 con el Dynamo Dresden y, antes, ganó 1-0 en Osnabrück. Su visita al Hertha BSC terminó con una derrota por 3-0. El FCK marcó seis goles, encajó cinco y dejó su portería a cero en tres de esos cinco partidos.

Holstein Kiel vs. Kaiserslautern: alineaciones

Holstein Kiel vs. Kaiserslautern: estado de forma

Holstein Kiel vs. Kaiserslautern: enfrentamientos directos

Holstein Kiel vs. Kaiserslautern: clasificación