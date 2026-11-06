¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

España DAZN Colombia Disney+ Argentina Disney+ Perú Disney+ Chile Disney+ Ecuador Disney+ Paraguay Disney+ Uruguay Disney+

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 7 nov 2026 - 07:00 Holstein Stadion

El Holstein Kiel recibe al Arminia Bielefeld en el Holstein Stadion de Kiel para disputar un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos tienen mucho en juego en este partido.

El Kiel afronta el encuentro en la decimoséptima posición de la tabla y, por tanto, en peligro inmediato de descenso. El equipo de Tim Walter necesita puntos con urgencia para acercarse a los puestos que evitan el descenso.

El Bielefeld llega como séptimo clasificado y se ha mostrado mucho más estable esta temporada. El equipo de Oliver Kirch ganó confianza recientemente con una victoria a domicilio por 3-1 ante el Braunschweig.

Para los locales, su actuación más reciente supuso un revés: el 0-1 contra el Greuther Fürth puso de manifiesto la debilidad en casa que acompaña al Kiel esta temporada. Una victoria ante el Bielefeld sería importante no solo para la clasificación, sino también para el ánimo del entorno del club.

El Bielefeld, en cambio, llega con impulso. Tras la victoria a domicilio en Braunschweig, el equipo de Oliver Kirch atraviesa un buen momento e intentará llevarse los puntos del norte.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Holstein Kiel y el Arminia Bielefeld?

El Holstein Kiel llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-1 ante el Greuther Fürth. Antes, el Kiel había ganado por 3-0 al Dynamo Dresden y había vencido al Hoffenheim en la Copa de Alemania. En esos cinco partidos, el Kiel marcó seis goles y encajó cinco.

El Arminia Bielefeld suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, ganó por 3-1 a domicilio ante el Braunschweig. Antes había sufrido una derrota por 1-0 frente al Hertha BSC. En total, el Bielefeld marcó nueve goles y encajó cinco en ese periodo.

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: alineaciones

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: estado de forma

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: balance de enfrentamientos directos

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: las clasificaciones