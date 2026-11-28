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Hoffenheim vs. Augsburgo: horario del partido

Bundesliga - Jornada 11 29 nov 2026 - 11:30 SNP Arena

El TSG Hoffenheim recibe al FC Augsburgo en la Bundesliga. El partido se disputa en el SNP Arena de Sinsheim.

El Hoffenheim llega con el impulso de su último partido europeo. En la Europa League, el equipo de Christian Ilzer ganó recientemente por 3-1 al Sturm Graz.

En la liga, en cambio, su último resultado fue peor: cayó por 0-1 ante el Eintracht de Frankfurt. El Hoffenheim ocupa la undécima posición.

El Augsburgo llega tras una victoria por 3-1 contra el Mainz 05. Antes había perdido por 5-2 en el campo del RB Leipzig.

El conjunto visitante ocupa la décima posición, un puesto por delante del local. Sin embargo, el entrenador del Augsburgo, Manuel Baum, no estará en el banquillo porque está sancionado.

A continuación os contamos dónde podéis seguir el encuentro.

Los temas de la semana: ¿Cómo les ha ido al Hoffenheim y al Augsburgo?

El Hoffenheim suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el TSG ganó por 3-1 al Sturm Graz. Antes perdió por 0-1 ante el Eintracht de Frankfurt y por 0-2 ante el Werder Bremen. En total, el Hoffenheim marcó seis goles y encajó seis.

El Augsburgo también suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido acabó con un triunfo por 3-1 ante el Mainz 05 y, en la Copa de Alemania, ganó por 4-2 en el campo del Sonnenhof Großaspach. En la liga, el Augsburgo perdió por 5-2 ante el RB Leipzig. Su balance es de once goles a favor y once en contra.

Hoffenheim vs. Augsburgo: alineaciones

Hoffenheim vs. Augsburgo: estado de forma

Hoffenheim vs. Augsburgo: enfrentamientos directos

Hoffenheim vs. Augsburgo: clasificaciones