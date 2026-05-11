Hizo más ricos a todos los profesionales, pero él mismo es un hombre pobre: la amarga historia de Jean-Marc Bosman





El hombre que hizo mucho más ricos a prácticamente todos los futbolistas profesionales (y a sus representantes), salvo a sí mismo, no tenía intención de cambiar el fútbol para siempre. Jean-Marc Bosman no quería ser un rebelde, no había planeado demandar a su club, el RFC Lieja, a la federación belga de fútbol y, finalmente, también a la UEFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bosman tampoco quería «darle algo maravilloso» al fútbol, como él mismo lo llama hoy. Y, sobre todo, no había querido pagar él mismo el precio más alto por ello. «Tuve una vida caótica», resume así lo que en realidad fue una auténtica caída: alcohol, deudas, depresiones, una denuncia por violencia doméstica y una notoria falta de dinero. Bosman revolucionó el fútbol, pero el fútbol ya no lo quiso. «Es triste, pero desde el principio quisieron borrarme. Fui ignorado. Pero entendí que se paga un precio cuando se ataca a una estructura de poder ya existente», dice hoy.

Bosman quería justicia en aquel momento, eso sí, pero para sí mismo. Simplemente quería seguir jugando al fútbol y, tras el final de su contrato con el club belga de primera división RFC Lieja en el verano de 1990, quería fichar por el club francés de segunda división USL Dunkerque.

Bosman tenía entonces 25 años, un mediapunta de talento medio, formado en el Standard de Lieja y donde había debutado en el fútbol profesional, pero que en los dos últimos años en el rival local RFC solo había disputado 25 partidos en la Division 1. Bosman estaba contento de que su contrato con el RFC terminara, los últimos meses habían sido difíciles. Bosman se había peleado con el entrenador y la directiva, y aunque el club le había hecho una oferta de renovación, solo le ofrecía unos 850 euros de salario al mes: apenas una cuarta parte de su sueldo original. Hablamos de 1990, pero ¿850 euros para un futbolista de primera división en Europa occidental? Ya entonces era más bien ridículo; un obrero de fábrica ganaba en Bélgica unos 1000 euros. La oferta de Dunkerque llegaba en el momento justo, segunda división sí, pero en Francia, un país futbolístico más grande que Bélgica. Y además podría jugar en una ciudad justo en la frontera con su país. Una oferta sólida para un jugador como Bosman.

Su club de entonces pidió una gigantesca suma de traspaso por Jean-Marc Bosman

El problema era que el RFC Lieja no quería dejar salir a Bosman así como así y exigía entre 600.000 y 800.000 euros de traspaso por su número 10. Ojo: por un jugador cuyo contrato había expirado y al que acababan de ofrecerle un nuevo contrato con el salario mínimo belga.

Dunkerque no quería o no podía pagar tanto, Lieja bloqueó el traspaso. Y Bosman se convirtió en un rebelde. Renunció a su estatus profesional, volvió al amateurismo y así pudo marcharse de Lieja. Para mantenerse en forma, primero se unió a un club francés de quinta división y, un año después, a un equipo de primera división en La Reunión, una isla francesa del océano Índico. Pero, sobre todo, Bosman demandó a su exclub y a la federación belga de fútbol por daños y perjuicios.

En lo deportivo, los cambios de Bosman apenas merecieron mención; en La Reunión no fue feliz y, cuando regresó a Bélgica en 1992, ningún club quiso contratarlo. Solicitó la prestación por desempleo, que le fue denegada. Durante un tiempo, en aquellos años, el exprofesional vivió en el garaje de la casa de sus padres.





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La sentencia Bosman divide el fútbol en un antes y un después

Ante los tribunales, las cosas fueron mejor. Ya en 1990, instancias en Bélgica decidieron que su fichaje por el Dunkerque no debería haber costado traspaso alguno. Pero el club y la federación de fútbol se opusieron a las sentencias; según la UEFA, los tribunales ordinarios no eran competentes en materia de fútbol, y solo el fútbol podía decidir sobre el fútbol, insistía el organismo. Pero ahí el fútbol no contó con la UE: la justicia belga y Bosman acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Querían lograr una sentencia de principio según la cual también los futbolistas profesionales debían beneficiarse de la libre elección del lugar de trabajo vigente en la UE.

Los clubes y las federaciones protestaron y pintaron el hundimiento del fútbol en la pared. «La Unión Europea intenta destruir el fútbol de clubes», bramó el entonces presidente de la UEFA, Lennart Johansson, y el futuro jefe de la FIFA, Sepp Blatter, por entonces todavía secretario general de la FIFA, intentó presentarse como salvador de los desposeídos: «¿Debemos permitir que los ricos se hagan más ricos y no decir nada?»

Pero no sirvió de nada: en diciembre de 1995 llegó la sentencia que dividió el fútbol en un antes y un después.

Antes de la sentencia Bosman, los jugadores no eran empleados, eran como siervos y pertenecían prácticamente a sus clubes. Los jugadores solo podían cambiar de club si su equipo actual lo permitía, incluso si su contrato con ese club ya había expirado. Tras la sentencia Bosman, los jugadores podían hacer lo que quisieran una vez terminado su contrato. Los jugadores tenían a los clubes en sus manos: los equipos tenían que intentar renovar los contratos lo antes posible, pero eso tenía un coste: los salarios de los jugadores se dispararon de golpe.

Antes también había que pagar traspasos cuando los contratos habían expirado; después, los profesionales sin contrato pasaron a ser agentes libres y, a menudo, exigían a sus nuevos clubes una prima de fichaje.

Antes, los clubes podían decidir más o menos por su cuenta lo caro que debía ser un jugador y cuánto dinero debía ganar. Después, los jugadores se convirtieron, sobre todo, en esto: cada vez más caros.

Antes de la sentencia Bosman, los profesionales jugaban por el salario mínimo; después de la sentencia, incluso los profesionales de talento medio en las grandes ligas se convirtieron en millonarios por ingresos.

Antes solo podía jugar en un club un número limitado de futbolistas extranjeros, a comienzos de los años 90 eran tres en la mayoría de las ligas europeas. Después, esto pasó a la historia al menos para los profesionales de la UE y más tarde de toda la UEFA: el 26 de diciembre de 1999, el Chelsea FC presentó por primera vez en la Premier League a un equipo de una gran liga formado únicamente por futbolistas extranjeros.

Jean-Marc Bosman llegó a no poder «ni permitirse un helado»

El entrenador del Chelsea entonces era el italiano Gianluca Vialli, que el año anterior había llevado al Chelsea como jugador-entrenador al triunfo en la Recopa de Europa. Por cierto, Vialli había sido el jugador más caro antes de Bosman: la Juventus pagó en 1992 17 millones de euros por el joven delantero al Sampdoria de Génova. Un año y medio después de la sentencia Bosman, el Inter de Milán pagó 26,5 millones de euros por Ronaldo al FC Barcelona; 20 años después, los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona por Neymar rompieron todos los límites.

La sentencia Bosman hizo mucho más ricos a muchísimos profesionales y desplazó el equilibrio de poder en el fútbol a favor de los jugadores. Al mismo tiempo, y en eso Blatter sí acabaría teniendo razón, cimentó el dominio de las cinco grandes ligas: si estas reunían en la primera mitad de los años 90, antes de la sentencia, a algo menos del 80 por ciento de los jugadores que acababan en el top 10 del Balón de Oro, después de Bosman el 98 por ciento de los protagonistas del Balón de Oro jugaban en Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia.

Jean-Marc Bosman no tuvo nada de todo eso. «Todos se benefician de mí. De mi lucha. Solo yo, yo no tengo nada de eso», dice Bosman. En 1996 todavía disputó siete partidos con el entonces club belga de segunda división RSC Visé. En 1999, nueve años después del inicio de su proceso y cuatro años después de la sentencia Bosman, recibió 780.000 euros de indemnización por el final prematuro de su carrera. El dinero se fue pronto y hubo un tiempo en que «ni siquiera podía permitirme un helado». Algunos profesionales belgas como Frank Verlaat o Marc Wilmots, a quienes había hecho ricos gracias a su proceso, donaron algo para ayudar a Bosman a salir adelante. Hoy recibe una ayuda mensual del sindicato de jugadores Fifpro. Al menos ellos no se han olvidado de él. «Todo el mundo conoce la regla Bosman, pero nadie conoce al hombre que hay detrás», dice Bosman, «soy un hombre sin rostro».

¿Volvería hoy a demandar el rebelde a su pesar? «He dado algo maravilloso al mundo del fútbol, pero nunca recibí reconocimiento. Eso fue, sobre todo, lo que me hirió», dice Bosman, «así que no, no lo volvería a hacer. He tenido que dar mucho por eso».