Historia Goal: Vinicius, un homenaje a Ronaldo y una obra de arte para recuperar la felicidad

Celebró su primer tanto al Shakhtar como la leyenda del Real Madrid y luego firmó una maravilla para olvidar su mal sabor de boca con Brasil.

El pasado sábado, recién aterrizado tras un vuelo transoceánico, Vinicius (21 años) volvió a sonreír. Fue en Valdebebas, con sus compañeros en un entrenamiento del Real Madrid, y su estado de ánimo quedó reflejado en una story de Instagram que pasó desapercibida pese a ir con mensaje. Y no por lo escrito, "De vuelta", sino por la localización: "Onde sou feliz" ("Donde soy feliz").

Al carioca aún le acompañaba la tristeza por su poco protagonismo con Brasil, algo habitual desde su estreno con la Absoluta. En los tres partidos de este mes, Tite confió en seis titulares distintos, ninguno de ellos Vinicius, para los puestos de ataque y todos los convocados para esas posiciones salvo Arthur Cabral (Basilea; a cero) disfrutaron de más minutos que él. El madridista disputó 27 ante Venezuela, ni se sentó en el banquillo contra Colombia y no salió de él frente a Uruguay. Por ejemplo, el debutante Antony, muy destacado en el Ajax, jugó en los tres encuentros, con un total de 61 minutos.

Desde que Tite le citó por primera vez, poniéndole en septiembre de 2019 ante Perú en el 74', Vinicius ha acumulado con su selección 152 minutos. Únicamente ha intervenido en siete partidos (uno como titular) de 18; de los otros 11, en diez no fue elegido para los cambios y en el restante, el reciente contra Colombia, no entró en la lista.

Exhibición frente al Shakhtar

Por ello para el ex de Flamengo era crucial rendir con su equipo, donde Ancelotti le está transmitiendo la confianza que requería su estilo para traducir el espectáculo en estadísticas. En Kiev (0-5) metió dos goles especiales. El 0-2 lo celebró como Ronaldo, uno de sus referentes, que además estuvo en su presentación con el Real Madrid y pidió su cesión para el Valladolid en 2018. Vini tenía preparado ese festejo con el dedo índice, como hacía 'El Gordito', para felicitarle el cumpleaños, el 22 de septiembre, pero desde entonces no había visto puerta...

Sobre el segundo faltaron y sobran las palabras al mismo tiempo: recibió de Benzema en el 56', controló, se subió a la bicicleta, se marchó entre cuatro rivales en el área y definió de maravilla, arriba y con la zurda. Luego asistió a su compatriota y amigo Rodrygo, cerrando una noche inolvidable porque nunca antes había participado de blanco en tres goles en un encuentro.

Clave en el Real Madrid de Ancelotti: sexto en minutos, segundo en goles y asistencias

Después del tercer doblete con el Real Madrid, el brasileño explicó su golazo mientras, seguramente sin pretenderlo, se explicó a sí mismo: "Siempre hago esta jugada y me sale, pero en los partidos me cuesta. Yo sigo trabajando. Tengo 21 años y mucho tiempo para ser un gran jugador. Es normal que falle pero a veces va a salir. Siempre me he llevado bien con la presión y la confianza que me da el entrenador es importante".

Precisamente su entrenador aplaudió en rueda de prensa su gran arranque de curso. "Ha mejorado mucho, lo está haciendo muy bien y en esta primera parte de la temporada está marcando muchos goles. Está disfrutando del trabajo hecho para llegar aquí, también ha aportado mucho trabajo", analizó Ancelotti sobre su sexto futbolista más utilizado (833 minutos), también el segundo máximo goleador (siete) y asistente (cinco). Arropado por su cariño, el chico ya ha logrado una diana más en 11 encuentros que en los 49 de la 2020-21. Y ahora aparece el Clásico...