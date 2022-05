La historia de Fashion Sakala, la bala zambiana del Rangers que busca la gloria

Este miércoles, el Rangers FC se juega mucho más que la final de la UEFA Europa League. Los ‘Teddy Bears’, otrora uno de los grandes equipos de Europa, tiene en su mano volver a brillar en el Viejo Continente después de unos años muy, pero que muy convulsos, y que obligaron al club a refundarse desde los suburbios del fútbol escocés. Ahora, ya de vuelta en la élite, el Rangers busca conseguir la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Y gran parte de sus esperanzas estarán en su delantero Fashion Sakala.

El artillero, natural de Zambia, tiene también este encuentro entre ceja y ceja. Es más, es el primer delantero de su país que juega una final europea. Con su ‘30’ a la espalda, Sakala es un futbolista veloz, que ataca muy bien los espacios y que puede jugar por cualquier zona del ataque. Esta temporada, suma 12 goles en 48 encuentros con el conjunto escocés, donde fue importante primero para Steven Gerrard y después, para un Gio Van Bronckhorst que tiene en este atacante zambiano a una de sus principales piezas ofensivas.

Además, Sakala llega al choque en un muy buen momento de forma. No en vano, suma cuatro asistencias y dos goles en los cuatro últimos partidos de Liga que ha jugado con su equipo. Uno de esos tantos fue ante el Celtic de Glasgow, el club contra el que el Rangers se está jugando el título. Este último fin de semana, ante el Heart of Midlothian, Van Bronckhorst le dio descanso, con las miras puestas en tenerle más que fresco para la final de este miércoles. Una declaración de intenciones en toda regla. En Europa League, curiosamente, todavía no ha hecho gol, en los diez partidos que ha jugado. Y no hay mejor momento para ver puerta que en la final.

Un camino espinoso

Sakala ha caído de pie en el Rangers. Llegó este pasado verano, tras brillar en el Oostende belga. Allí había llegado en 2018, tras una magnífica temporada en el filial del Spartak de Moscú ruso, el club que se había fijado en él año y medio antes, cuando el delantero todavía jugaba en el Zanaco de su país. Han sido, por tanto, años de mucho trabajo para Sakala, que no se ha cansado de llamar a la puerta y que, con 25 años recién cumplidos, tiene ante sí la que, de momento, se presenta como la gran oportunidad de su carrera.

“Estoy muy contento con cómo me están saliendo las cosas. Está yendo todo como quería que fuese cuando llegué aquí”, expresó el delantero a los medios oficiales del Rangers hace algún tiempo, con esa gran sonrisa que exhibe siempre: la de alguien que se siente afortunado por poder disfrutar de lo que más le gusta. Nada ha cambiado desde entonces.

Un ídolo en Zambia... y en toda África

Desde Zambia se seguirá esta final con toda la pasión y atención del mundo. Y es que el país africano, que sufrió la peor de las tragedias en 1993, cuando su selección nacional al completo falleció en uno de los accidentes de aviación más tristes que se recuerdan en el fútbol, tiene en Sakala a un nuevo ídolo al que admirar: un delantero que, al fin, está despuntando en Europa. Algo que no consiguió hacer Emmanuel Mayuka, otro eléctrico atacante al que firmó el Southampton inglés en 2012 y que prometía mucho, pero que pasó con más pena que gloria por la ciudad del Titanic y por el fútbol europeo. Allí, en Southampton, por cierto, es un ídolo Steven Davis, parte muy importante también de este Rangers y un referente para Sakala y todos sus compañeros.

Este año, además, el fútbol africano se está luciendo en Europa. No en vano, hasta siete jugadores del continente jugarán las diferentes finales de las grandes competiciones. Junto a Sakala, en el Rangers están también el costamarfileño Amad Diallo y el nigeriano Calvin Bassey. Pero, además, en el Liverpool, que se enfrentará al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, forman el guineano Nabi Keita y el senegalés Sadio Mané. Y también habrá representación africana en la final de la Conference League. Cyriel Dessers, del Feyenoord, nació en Nigeria, mientras que la Roma de José Mourinho cuenta en sus filas con el ghanés Felix Afena-Gyan, el guineano Amadou Diawara y el gambiano Ebrima Darboe. La estela de África, por tanto, sigue brillando con fuerza en Europa.