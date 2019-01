Historia de la Copa América (1927): un récord que no se rompió hasta hoy

En esta edición, disputada en Perú, hubo un promedio de 6,17 goles por partido. Argentina se quedó con el título.

La Copa América toma nuevos horizontes y se expande. Por primera vez, la edición se realizó en Perú y dejó de lado a sus habituales sedes: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los partidos regalaron una hermosa postal de estadios llenos con gradas de madera. Aunque lo más llamativo fue que el torneo, como en la edición de 1926, tuvo una enorme cantidad de goles: en seis encuentros, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina marcaron 37 tantos, con un promedio de 6,17 goles por juego. Se trata de un récord que ya será difícil romper en los próximos torneos de la Copa América.

Argentina, que había llegado a las ediciones anteriores con planteles suplentes, presentó un equipo con sus mejores jugadores y lució un fútbol imponente para quedarse con el título. Además de golear a los “novatos” Perú y Bolivia, venció a Uruguay, el otro gran candidato y último campeón. Lo hizo con varios jugadores importantes que no habían estado en otros campeonatos, como Manuel Seoane, Ludovico Bidoglio y Américo Tesoriere.

El goleador de la competición fue el uruguayo Roberto Figueroa, con cuatro tantos. Al año siguiente, en 1928, fue importante para la consagración en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam.

Resultados

Argentina 7 vs. Bolivia 1

Perú 0 vs. Uruguay 4

Uruguay 9 vs. Bolivia 0

Perú 3 vs. Bolivia 2

Argentina 3 vs. Uruguay 2

Perú 1 vs. Argentina 5