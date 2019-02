Historia de la Copa América (1924): la falla de organización que ayudó a Uruguay

Paraguay no pudo hacerse cargo de la localía, por lo que la Celeste aprovechó el inconveniente para quedarse con otro título.

No necesitaba ningún tipo de ayuda extra pero, de todas maneras, la Copa América 1924 le dio un gran guiño a Uruguay. La Celeste, que venía de ser campeón en la última edición y ya había conquistado cuatro títulos, tuvo que ser local casi de manera repentina debido a que Paraguay, destinado a ser anfitrión, presentó algunos problemas en la organización y no pudo hacerse cargo. De esta manera, quedó todo servido para el rey del fútbol sudamericano de esos tiempos.

¿Las razones por las que Paraguay no fue local? Falta de un estadio adecuado y mala infraestructura hotelera para recibir a un torneo que se hacía cada vez más grande. Como era de esperar, Uruguay no dejó pasar la oportunidad. Con el equipo que consiguió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 1924, obtuvo el quinto campeonato de su historia.

Un verdadero crack de ese plantel fue el zaguero y capitán, José Nasazzi. Líder de Uruguay, tuvo una carrera repleta de títulos y éxitos, con dos medallas doradas en Juegos Olímpicos (1924 y Ámsterdam 1928), cuatro Copa América y dos campeonatos uruguayos con Nacional (1933 y 1934). Otra de las figuras fue el delantero Pedro Petrone, goleador del torneo con cuatro tantos.

El campeonato se disputó mediante sistema de todos contra todos, a una rueda. Se otorgaron dos puntos por victoria, uno por empate y cero por la derrota.

Resultados

Argentina 0 vs. Paraguay 0

Uruguay 5 vs. Chile 0

Argentina 2 vs. Chile 0

Uruguay 3 vs. Paraguay 1

Paraguay 3 vs. Chile 1

Uruguay 0 vs. Argentina 0