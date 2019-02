Historia de la Copa América (1920): la primera vez de Chile con la camiseta roja

Uruguay, en esta edición, volvió a consagrarse campeón, demostrando ser el mejor equipo en aquellas décadas.

Llegó con la cabeza gacha. Uruguay, el equipo más dominante de Sudamérica a principios del siglo XX, venía de perder la Copa América de 1919 ante Brasil. Pero, en Chile, sacó pecho y demostró que eran los mejores. "La Celeste manda" fue el mensaje que quedó grabado en el torneo de 1920.

Chile fue el anfitrión. Pero, a esa altura, el fútbol chileno estaba un paso más atrás. Pese a ser local, le costó. Un detalle especial en este torneo: fue la primera vez que usó la camiseta roja, color que representaba a la National Football Association, precursora de la actual ANFP.

Con el apoyo de un enorme público de Valparaíso, ciudad sede, sólo consiguió un buen resultado: la igualdad ante Argentina por 1 a 1. El marcador benefició a Uruguay, que en la última ronda se consagró tricampeón luego de vencer a Chile 2 a 1.

Comandado por José Piendibena, “El Maestro”, Uruguay impuso su supremacía, especialmente en la brutal goleada ante Brasil por 6 a 0, en la segunda ronda. Ángel Romano, delantero de Nacional, fue el goleador de la competencia por segunda vez.

Resultados

Brasil 1 vs. Chile 0

Argentina 1 vs. Uruguay 1

Uruguay 6 vs. Brasil 0

Chile 1 vs. Argentina 1

Argentina 2 vs. Brasil 0

Uruguay 2 vs. Chile 1