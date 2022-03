Hinchas de Universidad de Chile vandalizan Santa Laura con duros mensajes

En la antesala al duelo que sostendrá Universidad de Chile ante Curicó Unido, en el arranque de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2022, un grupo de fanáticos del cuadro que dirige Santiago Escobar dejó rayados en Santa Laura con duros mensajes en contra de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos del cuadro laico; pero también atacaron a los futbolistas.

"Jugadores, corran como a fin de mes a revisar sus cuentas corrientes", fue alguna de las frases que dejaron escritas en el frontis del reducto en el que ejercerá su localía el elenco estudiantil. Asimismo, apuntaron directamente a Cristian Aubert y Michael Clarke, este último presidente de la institución.

Cabe recordar que el 'Romático Viajero' llega tocado al cotejo ante los Albirrojos luego de tres derrotas consecutivas, la última en el Superclásico 191 frente a Colo Colo en el Monumental, que los mantiene en la medianía de la tabla con 6 puntos.

¿Ultimátum azul? 🔵🔴Con rayados en contra de la dirigencia y jugadores amaneció el Estadio Santa Laura, donde hoy @udechile enfrentará a @curicounidocdp desde las 20:30hrs #RR #LaU pic.twitter.com/P6D97BZw2I — Rompiendo Redes Chile (@rompiendoredess) March 17, 2022

Al respecto se pronunció Luis Baquedano, gerente general de Unión Española. “Tendremos que pintar el frontis con cargo a Universidad de Chile. Así como se rayó, se borra. No tengo idea de los costos, tenemos que calcularlos, pero corren por cuenta de la U, como está en el contrato", dijó en diálogo con La Tercera.

“Tenemos arrendado el estadio a la U por cuatro partidos y hemos tomado todas las medidas económicas y financieras para que cualquier daño, incluso estructural, lo pague la U. Pero espero que no pase. Lo que me preocupa es que no se pueda desarrollar un espectáculo. Por lo otro, tomamos todos los resguardos”, añadió.

Finalmente, recalcó que “no me preocupa el rayado en sí, porque está cubierto. Me preocupa el nivel de agresividad en que un club tan importante como la U no pueda desarrollar sus espectáculos. Están en un problema serio".