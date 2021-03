Higuaín le cerró la puerta a River: "Me voy a retirar en Estados Unidos"

El Pipita descartó cualquier posibilidad de un posible regreso al fútbol argentino: "No voy a generar falsas expectativas. No estaré al máximo".

Si algo se ganó Gonzalo Higuaín a sus 33 años es la posibilidad de vivir el final de su carrera con tranquilidad. Alejado de las constantes críticas que lo aquejaron en los últimos tiempos en la Selección argentina, el Pipita disfruta de la paz que solo la MLS puede otorgarle. Y por eso ni siquiera piensa en regresar a River.

"No se va a dar, no volveré. Quiero disfrutar en Estados Unidos. Ya llevo muchos años afuera y estoy al máximo nivel y a la máxima presión. Estaré acá unas temporadas y después me retiraré", anunció el goleador de Inter de Miami en diálogo con ESPN. "No voy a generar falsas expectativas. No estaré al máximo y no se merecen eso los hinchas", agregó, quien debutó en el Millonario en 2005 y partió rumbo a Real Madrid a fines de 2006: "Apenas jugué 40 partidos allá, no llegué a jugar mucho... Si no venía el Madrid, me hubiese quedado más tiempo".

Por otro lado, se refirió a su paso por la Albiceleste, en donde quedó marcado por sus yerros en las finales del Mundial y de la Copa América: "Mi paso por el seleccionado y el reconocimiento de mis compañeros fue lo mejor de mi carrera. Eso para mí es maravilloso y destaca lo que hice. Ahí es donde más disfruté. Valoro más el proceso que el resultado. Nosotros no perdimos partidos en los 90 minutos en tres competiciones y rompimos la barrera de cuartos de final".