Henry Vaca se despidió de The Strongest para irse a la U

The Strongest

The Strongest

El volante boliviano decidió por aceptar la propuesta del club peruano y este lunes ya será parte del conjunto crema.

El volante boliviano Henry Vaca se despidió de The Strongest y este lunes emprenderá viaje rumbo a Lima para sumarse a su nuevo club, el Universiatario de Deportes.

Vaca utilizó sus redes sociales para despedirse del club atigrado y agradecer las tres temporadas que fue parte de la institución en la que logró cinco subcampeonatos en el fútbol boliviano.

“Hoy toca hacer maletas para emprender un nuevo desafío en mi carrera, estoy feliz por esta oportunidad que se ha presentado de poder demostrar mi capacidad en otro país. No quiero irme sin antes agradecer a toda la familia atigrada que me hizo sentir como en casa desde que llegué, han sido semestres de mucho aprendizaje para mi y por eso estoy más que agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y dirigentes que me acompañaron”, escribió vaca en su cuenta de Facebook.

El futbolista no descarta que su retorno a dilas atigradas se dé pronto y espera regresar con una mayor experiencia.

El artículo sigue a continuación

“Estoy seguro que en algún momento volveré a vestir esta linda camiseta, me voy muy agradecido y llevándome hermosos momentos en The Strongest. Gracias Tigre. Hasta pronto”, agregó el jugador.

El viernes por la tarde, Universitario inscribió a Vaca como uno de sus refuerzos para la presente temporada. Según el acuerdo que llegó con el club boliviano, el jugador iría en condición de préstamo con opción a compra.

Vaca jugará por segunda vez en el exterior, antes de llegar a The Strongest militó en el O’Higgins, de .