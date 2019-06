Helbert Soto: “Podemos lograr ese objetivo que tanto anhela la afición de Alianza”

El jugador espera marcar una diferencia en el mediocampo del Alianza.

El cafetero apodado "Minicooper" fue uno de los refuerzos que pidió el técnico Wilson Gutiérrez. Ahora espera responder esa confianza en la terreno de juego y buscar el título que se le niega al equipo capitalino desde hace un año.

“Primero darle la honra y gracias a Dios de poder ser uno de los elegidos en este equipo, uno de los más grandes acá en El Salvador. Me he sentido bien con el grupo. Habrá que ir demostrando partido a partido”, expresó el mediocampista colombiano.

El jugador había coincidido con Rafael García en el fútbol colombiano y comentó: “Cuando me dijeron que estaba la intención de poder jugar acá, le escribí a Rafael y le pregunté y me dijo lo que he visto en estos pocos días de entrenamiento. Este es un gran equipo y una gran familia”.

Soto se tiene fe para dar un buen golpe en su primera campaña con los paquidermos: “Pero si confiamos en Dios, podemos lograr ese objetivo que tanto anhela la afición de Alianza. Lo que queremos es darle alegría a nuestra gente”.