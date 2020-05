Héctor Veira considera al "Mágico" como uno de los mejores en la historia del fútbol

El “Bambino” dirigió a Jorge González en el Cádiz.

Héctor Viera tuvo como pupilo a Jorge “Mágico” González entre 1991 y 1992, en esa época el argentino dirigió al , equipo y ciudad donde el salvadoreño es muy querido y es catalogado el mejor de toda su historia.



En conversación con “El Grupo Dutriz”, el "Bambino" Veira dio su opinión del habilidoso delantero salvadoreño: “Mirá, yo digo que Mágico González fue un jugador fantástico. Esa es la realidad y una gran persona. Sin ningún tipo de duda, Mágico es los sobresalientes en la historia del fútbol. Vos fijate que Mágico tenía una sensibilidad, era un chico muy sensible. Tenía una enorme humildad. Tenía un talento, habilidad, dribling. Tenía todo, era un jugador fantástico”.



El experimentado DT, coincide con las palabras de Alfio Basile, quien también nominó al salvadoreño en un sitio importante en la historia del fútbol: “Claro que todavía me acuerdo de Mágico González, uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol”, agregó Veira.