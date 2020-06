Héctor Vargas se siente marginado por la FENAFUTH

El técnico de Marathón aprovechó para atacar a Pedro Troglio y habló de la posible incorporación de Ryduan, hijo de Martín Palermo.

Héctor Vargas dice que, tanto él como su par de Motagua, son menospreciados por la Federación Hondureña y que la misma privilegia al entrenador de Olimpia aunque, a su parecer, no tiene los méritos necesarios. Ryduan Palermo, hijo del exgoleador argentino, figura en carpeta como un factible fichaje para la temporada venidera.

En una entrevista para Panorama Deportivo, el técnico del Mónstruo Verde declaró: "siendo sincero, me veo marginado de este fútbol y creo que Diego (Vázquez) también. En una declaración el presidente de la Federación dijo que en el país no había entrenadores de nivel para dirigir la selección. Somos evaluados por alguién que núnca jugó al fútbol".

El artículo sigue a continuación

"Me lo termina de confirmar que en la última capacitación el cierre se lo dieron a Troglio. El tiene éxitos como futbolista pero como entrenador no ha sido exitoso" arrancó diciendo sobre su compatriota. "Le dan un premio que realmente no se lo ganó en este país y, si lo analizan un poco, tampoco en " concluyó de forma contundente.

Más equipos

Pero no se quedó ahí e insistió: "en el simposio del año pasado con Maturana fueron tres entrenadores a darle un reconocimiento y a mi no me llamaron ni para darle algo al que alcanza el agua. Estoy descartado de lo que piensa la FANFUTH y uno lo ve con estos actos"

Por último se expresó sobre la posibilidad de incorporar a Ryduan Palermo: "yo lo que hice fue el contacto, hablar con Martín. La parte económica es lo de menos, no va a venir aquí para ganar dinero, simplemente quiere consolidarse. Le pesa el apellido, hay que trabajarlo y llevarlo de a poco para que sea alguien. El no es su padre."