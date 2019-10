Héctor Castellón: "Marathón es un equipo muy fuerte y si no estás atento te castigan"

El entrenador de Platense valoró el trabajo de sus dirigidos, pero lamentó la derrota por 3-2 que sufrió ante el líder del Torneo Apertura.

Platense salió dormido ante Marathón en la novena fecha del Torneo Apertura y terminó perdiendo por 3-2 en San Pedro Sula. El entrenador del equipo selacio, Héctor Castellón, habló después del partido y destacó el trabajo de sus dirigidos, aunque lamentó el resultado final.

"Salimos muy dormidos en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo mejoramos y creo que al final hicimos un buen partido. Me gusta el equipo, la idea, la forma, las ganas, por lo menos nos vamos con la satisfacción que podemos competir", analizó el técnico.

Y agregó: "Pesa la derrota, no me gusta la forma en que perdimos porque regalamos tres goles en la primera parte. Luego nosotros los sometimos y los tuvimos, pero no nos alcanzó. Marathón es un equipo muy fuerte y si no estás atento te castigan".

"Hubo mucha desatención y eso no se puede aceptar en un equipo que pretende clasificar al pentagonal. Es inaceptable, debemos jugar a tope los noventa minutos, lo habíamos hecho bien durante la semana", concluyó Castellón.