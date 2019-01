Hazard se deja querer: "¿Si me agradaría fichar por el Madrid? ¿Por qué no?"

Nunca escondió que desea ser merengue

Es un secreto a voces. Eden Hazard se sigue dejando querer por el Real Madrid. La estrella belga del Chelsea, uno de los candidatos a ser llegar al conjunto blanco el próximo verano, ha vuelto a dejar la puerta abierta a su llegada al Bernabéu. Esta vez, ha sido en una entrevista concedida a "France Football". "¿Si me agradaría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?", dijo la estrella de los 'blues'.

Además, cuestionado sobre la figura de Zinedine Zidane, que siempre deseó su fichaje para el Real Madrid y se lo solcitó varias veces al club sin éxito, Hazard explicó que su vínculo con Zidane no es decisivo para fichar o no por el Real Madrid. "No, nunca he tenido noticias de Zidane. Si él fuera al United mañana, por ejemplo, yo no estaría allí. El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid", sentenció el belga.

Hace días, según el diario "Telegraph", el Chelsea ha valorado la salida de su estrella en 112 millones de euros. El medio británico apunta que Hazard decidirá a final de temporada si renueva su contrato con el Chelsea y que el jugador quiere saber si el Madrid hará una oferta ahora o esperará hasta verano. El belga acaba contrato con los 'blues' en 2020