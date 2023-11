Las polémicas de la tarde llegaron en la segunda parte.

En la segunda parte del partido que enfrentaba a la Real Sociedad con el Almería en el Juegos Mediterráneos, llegó la gran polémica de la tarde.

Sobre los 59 minutos de partido, marcaba Turrientes para la Real Sociedad tras un centro desde la banda izquierda, pero el golpeo del centrocampista donostiarra, que se encontraba prácticamente con la pelota, era con la mano. El árbitro acudió al VAR para revisar la jugada y decidió anular el tanto.

Sin embargo, en las imágenes que mostraba la televisión pareció que el balón, antes de llegar a Turrientes, tocaba en la mano extendida de Edgar, defensa del Almería. Una jugada que provocó la protesta de no pocos aficionados de la Real en redes sociales, no por el gol anulado, sino por el posible penalti no pitado. El partido estaba 0-0.

¿PENALTI DE LE NORMAND A RAMAZZANI?

El Almería también tuvo una acción en la que pudo pitarse penalti a su favor. De hecho, lo reclamó Ramazani en el minuto 84, cuando se fue al suelo después de encarar a Robin Le Normand, reclamando un agarrón del central. No pitó nada el árbitro y en la revisión tampoco tuvo que acudir al VAR. El partido estaba 1-1.

EL VAR SÍ VIO PENALTI DE AKIEME

El partido acabó decidiéndose en el descuento, casualmente por otro llamado del VAR, que observó una mano de Sergio Akieme dentro del área. El árbitro fue a verlo al monitor, sancionó penalti y Carlos Fernández lo cambió por gol (1-2).

Ya en el '95, Zubimendi hizo el 1-3 a la salida de un córner.