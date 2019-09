Hay lugar para todos: Riquelme confirmó que Guillermo y Palermo fueron invitados a su despedida

Pese a que nunca tuvieron una buena relación cuando compartían plantel, Román avisó que quiere al Mellizo y el Titán en su homenaje.

Juan Román Riquelme supo cosechar durante su exitosa carrera muchísima admiración, grandes amigos pero también algunas enemistades, incluso con excompañeros de Boca con los que supo tener ciertas disputas. Sin embargo, a la hora de confeccionar la lista de invitados, hay dos nombres en particular sobre los que dejó atrás todo tipo de polémica.

El 10 anunció que, en su despedida, habrá un partido donde uno de los equipos estará compuesto por los campeones de la Copa Libertadores 2000 y 2001, dirigidos por Carlos Bianchi, mientras que el otro tendrá a los campeones de la edición del 2007. Y fue por eso que surgió la incógnita sobre Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, pero ambos fueron invitados.

"Hablé hace un tiempo con ellos, si no tienen compromisos van a estar", aseguró Román en diálogo con Fox Sports Radio, para agregar que "ojalá que las cosas le salgan bien donde están dirigiendo y puedan venir al partido", aclarando que ambos forman parte importante de su historia en el Xeneize y podrían reeditar la delantera que logró varios títulos en el club.

Cabe recordar que el Titán había decidido no invitar al 10 a su propia despedida: "no lo invité porque no teníamos buena relación. A la distancia creo que fue una lástima porque si afuera hubiésemos estado mejor, adentro hubiéramos podido hacer mucho más, pero cada uno tiene su forma de ser", dijo en la previa de aquel homenaje en 2012, concluyendo que "invité a mis amigos". Sin embargo, las diferencias parecen zanjadas y ambos podrían estar en La Bombonera, en lo que sería además la primera aparición del Mellizo en el estadio después de perder la final de la pasada.

Otro nombre importante en la vida de Riquelme del cual habló fue Diego Maradona, enemistado desde su renuncia a la Selección argentina en 2009 y con varios cruces picantes durante esta década. "Ya dije que van a jugar los del 2000 y los del 2007, me encantaría que esté pero no se puede porque van a jugar esos dos equipos, hay muchos jugadores que me gustaría pero no van a poder estar", sostuvo en No Todo Pasa, por TyC Sports, dando cuenta de una madurez en lo que respecta a viejos conflictos ya cerrados.