¿Hay cinco cambios en la final de la Copa del Rey 2020 Athletic vs. Real Sociedad?

Una de las incógnitas que existe en torno a la final es sobre si se permite el uso de los cinco cambios. En esta nota, te contamos si se pueden usar.

La final de la Copa del Rey 19/20, disputada entre el Athletic y la Real Sociedad, cuenta con muchas incógnitas. Una de ellas es la duda sobre si se pueden usar los cinco cambios, como se han venido usando, o no.

¿Qué dice la RFEF sobre el uso de los cinco cambios?

Esta medida, que se introdujo la pasada temporada, como consecuencia del parón provocado por el COVID-19, estaba en duda debido a que la edición que se celebra en Sevilla era anterior, según las Normas de Competición.

Sin embargo, en las Bases del torneo copero de esta temporada, la RFEF, competición organizadora de la misma, sí permite el uso y la entrada de cinco jugadores.

El comunicado de la RFEF sobre los cinco cambios

La Comisión Gestora de la RFEF ha aprobado hoy las Normas Reguladoras y Bases de Competición para la temporada 2020/2021 de las competiciones oficiales de ámbito estatal de las que la Federación es titular exclusiva: el Campeonato de España/Copa de S.M. El Rey, la Supercopa de España y la Copa RFEF.

Estas mismas normas generales y en todo aquello que fuere aplicable para el adecuado desarrollo de la misma lo serán, también, para la Final de la Copa de S.M. el Rey de la temporada 2019/2020.

El número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en ningún caso, de nueve futbolistas. La intervención de estos en un partido será, como máximo, de cinco jugadores suplentes mediante la sustitución de un jugador titular, como límite, en tres interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro. Realizado éste, el sustituto deberá de salir del terreno de juego por la línea delimitadora del mismo más cercana a su posición y no podrá volver a intervenir en el encuentro. Durante el partido, solo podrán realizar ejercicios de calentamiento en la banda ocupada por el Árbitro Asistente número 1, un máximo de tres jugadores por equipo. En ningún caso podrá ser sustituido un futbolista expulsado. Para los playoffs de Ascenso a Segunda División y a Segunda División B, en el caso de disputarse una prórroga, ambos equipos llegarán a esta con el número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado. Además, se podrá realizar una sustitución adicional durante la misma que podrá aprovecharse únicamente tanto antes del inicio como durante el periodo de descanso de la misma. Todo ello de conformidad con las Circulares 19 y 20 de 2020 dictadas por International Football Association Board (IFAB).