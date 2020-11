Hasta las lágrimas, Carlo Ancelotti se vio emocionado durante el minuto de aplausos para Maradona

La partida de Diego Maradona ha dejado un vacio en el corazón de todos los amantes del fútbol, especialmente en el de aquellos que tuvieron la fortuna de compartir dentro de los terrenos de juegos con el que, para muchos, es el mejor futbolista de la historia.

Este fue el caso de Carlo Ancelotti, entrenador del que no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas mientras que se llevaba a cabo el homenaje para el argentino, fallecido el día miércoles a sus 60 años.

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss.

But you my friend are eternal.

Ciao Diego.

Rest In Peace pic.twitter.com/jeNxXzM6s9