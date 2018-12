Hasta cuándo tiene contrato Guillermo Barros Schelotto en Boca

El Mellizo había extendido su vínculo hasta fin de este año y no será renovado, por lo que dejará la dirección técnica el 31 de diciembre.

La llegada de Guillermo Barros Schelotto fue una de las más esperadas por los hinchas. El Mellizo desembarcó en Boca hace más de dos años y medio y, a pesar de que obtuvo el Campeonato de Primera División 2016/17 y la Superliga 2017/18 su futuro quedó sentenciado con los goles de Juanfer Quintero y el Pity Martínez, que le dieron la Copa Libertadores a River y una de las mayores frustraciones de la historia del Xeneize.

Cuando Daniel Angelici lo fue a buscar, allá por marzo de 2016, le firmó un contrato de un año y medio que venció en agosto de 2017, justo después de consagrarse campeón por primera vez como entrenador del Xeneize. Así, no hubo ningún pero a la hora de renovarlo hasta diciembre de 2018. Y si bien su alejamiento es un tema del cual se habla hace un tiempo, esta derrota fue ser letal y no habrá renovación, por lo que el 31 de diciembre quedará legalmente desvinculado de la dirección técnica.

Hasta la caída en Madrid, en el Xeneize reinaba el silencio: "Haremos el análisis y veremos. Si el club toma la decisión de renovar, él seguramente se querrá quedar. Si el club cree que no es bueno, no se renovará. Él sabe que tiene todo el apoyo de la dirigencia y de los hinchas", dijo Angelici a principios de septiembre. "Me cayó bien que Angelici diga que hay un 99% de chances que renueve en diciembre pero no quiero que sea un tema de la agenda. No es necesario hablar de esto ahora. Se va a arreglar a través del tiempo", le contestó Guillermo al presidente en ese momento.

Sin embargo, este jueves mantuvieron la esperada reunión para hacer un balance y la decisión fue directa: no extender el vínculo, para "descomprimir" una situación que quedó demasiado tensa con los hinchas, sabiendo que además habrá elecciones a fin de año, en las que el actual mandatario no se presentará pero sí alguien de su riñón. Sin Guillermo, ¿quién será el elegido para el banco en el último año de mandato?