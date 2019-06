¿Hasta cuándo los históricos de Argentina podrán bancar la "presión" de los nuevos?

El apático partido de Di María y la poca influencia en ataque de Agüero abren el interrogante: ¿hasta cuándo podrá sostenerlos en cancha Scaloni?

La llegada de Lionel Scaloni a la Selección argentina tuvo como premisa la renovación. Tras el paso en falso que fue 2018, el DT tomó la decisión de empezar a buscar los intérpretes del futuro en el seleccionado. Así, apenas nueve futbolistas repitieron convocatoria del Mundial en la , y de ellos, solo tres pueden considerarse "históricos" (sin contar a Lionel Messi): Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Sergio Agüero. La promesa de recambio, sin embargo, no se hizo presente en el debut ante . Y el conjunto nacional fue más de lo mismo.

El trío jugó en el 3-0 ante los Cafeteros, siendo la dupla ofensiva de lo más preocupante de la derrota. El Fideo tuvo un partido apático, en el cual fue el que menos tocó la pelota de los titulares (tan solo 14 veces). Tampoco entendió cuál era la función que debía cumplir: estuvo demasiado lejos de Leo, Lo Celso y los dos volantes centrales y se encontró solo una vez con Guido Rodríguez, dos con Paredes y únicamente una vez con el Kun. Tras su olvidable primera etapa, el entrenador lo sacó en el entretiempo en lugar de Rodrigo De Paul, quien aportó algo más de frescura en ataque. Tocó 38 pelotas y se conectó mucho más con todos sus compañeros en la fase ofensiva.

Agüero, por su parte, fue otro de los que menos interactuó con el balón (20 toques) en los 80 minutos que jugó antes del cambio por Matías Suárez. Remató una única vez al arco y solamente hizo ¡13 pases!, mientras que se la dieron en 11 oportunidades, de las cuales nada más que dos fueron adentro del área. Demasiado poco para un centrodelantero que necesita intervenir más en el juego colectivo del equipo.

Desde atrás aparecen las variantes. Por la banda, Acuña, Pereyra, Suárez y el propio De Paul pueden ser opciones para quedarse con el lugar del Fideo. Arriba, Lautaro Martínez, quien se hubiese beneficiado algo más con el planteo ante los de Queiroz, o, con un cambio de esquema, Paulo Dybala, podrían reemplazar al ex-Independiente. Lo cierto es que el tiempo para los ensayos no sobra: ya perdió un partido y no tiene mucho para regalar si no quiere complicar su clasificación a la siguiente fase.