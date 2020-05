Hart, sobre la elección del City por Bravo: “No le guardo rencor a Guardiola”

El arquero inglés habló del momento en el que tuvo que irse de Manchester City tras la llegada del chileno. “Me di cuenta que no tenía espacio".

Joe Hart no guarda rencores con Pep Guardiola, quizá el responsable de su salida de luego de que se convirtiera en el arquero insignia del cuadro inglés por seis temporadas.

El portero, que hoy está en , sabe que el técnico español quería poner su sello y para eso trajo sus fichas. “Me di cuenta que no tenía espacio, que había llevado otros jugadores y empecé a buscar una salida. Es normal: cada quien quiere trabajar con la gente que conoce y le gusta y él no me dio la oportunidad de darme a conocer”, dijo el inglés.

De hecho, Guardiola se llevó al chileno Claudio Bravo y después a Ederson por lo que ser el 1 de los Ciudadanos era más que imposible para el exmeta del United, quien estuvo por un tiempo para volver después a .

“No le guardo rencor, para nada. Ese es su trabajo así como mi trabajo es buscar ser titular en un club. Antes de irme a tuvimos una charla. Tengo que reconocer que cuando lo designaron estaba preocupado, pero después me tranquilizaron y me ayudaron a ver el lado positivo”, cerró.