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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: hora de inicio
El partido entre Hapoel Beer Sheva y OFI Creta comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Hapoel Beer Sheva y OFI Creta?
Hapoel Beer Sheva llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-4 ante Royale Union Saint-Gilloise. Antes perdió 1-2 contra AZ Alkmaar y empató 0-0 con Dinamo Zagreb. En total, Beer Sheva marcó cinco goles y encajó doce en esos cinco partidos.
OFI Creta suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club ganó 1-0 en casa de Panetolikos en la Super League. Antes sufrió una derrota por 0-2 ante Bayer Leverkusen en la Europa League y otra por 3-4 frente a Kalamata. OFI marcó siete goles y encajó ocho en ese período.
Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: alineaciones
Hapoel Beer Sheva contra OFI Crete alineaciones probables
Manager
- R. Kozuch
Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: estado de forma
Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: balance de enfrentamientos directos
Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: las clasificaciones
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