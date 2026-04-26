Hans Kraay Jr. otorga un 7 a Dennis te Kloese por su etapa en el Feyenoord, según declaró en el programa «Goedemorgen Eredivisie» de ESPN.

El jueves se anunció que dejará el cargo de director general y técnico el 1 de julio para buscar nuevos retos.

Llegó en 2021 para profesionalizar el club como director general y, tras la salida de Frank Arnesen, asumió también la dirección técnica.

Los movimientos en los últimos mercados de fichajes, los nombramientos de Brian Priske y Robin van Persie y los discretos resultados de esta temporada incrementaron la presión externa.

En definitiva, Kraay junior le otorga un 7, según declaró el domingo. «Me refiero a la fase inicial, con Slot y Giménez, no al último periodo».

«Por cierto, ayer hablé con él durante mucho tiempo. Fue realmente increíble. Lo primero que dijo fue que ya puede volver a salir por la puerta principal hacia su coche, después de un partido en De Kuip. Entonces pensé: qué trabajo tan horrible tienes que tener, tío».

A principios de febrero se supo que Te Kloese había recibido numerosas llamadas acosadoras y amenazas, después de que su número de teléfono se difundiera en Internet. Eso ocurrió justo después de la derrota por 3-0 del Feyenoord en su visita al PSV.