Hans Kraay Jr. sobre su encuentro fortuito con Jordi Cruijff: «Entonces habremos perdido por completo el ADN del Ajax»

Hans Kraay jr. conversó con Jordi Cruijff en De Toekomst, como relata en su columna para Voetbal International. El analista habló con el director técnico del Ajax sobre los ambiciosos planes del club.

En su columna, Kraay se pregunta cuándo el Ajax volverá a ser el verdadero Ajax. «Tras la mala racha de los últimos años, en los que apenas se ha jugado al fútbol del Ajax y el ADN del club brillaba por su ausencia, algunos piensan que será un proceso largo hasta que el Ajax recupere ese ADN», explica.

Tras encontrarse casualmente en el complejo, hablaron en profundidad y Cruijff fue claro: «La nueva normalidad bajo mi mando es que el Ajax simplemente debe ser campeón», relata Kraay.

También hablaron del estilo de juego, sobre el que Cruijff tiene las ideas claras. «Hans, tú no eres muy partidario de esa construcción del juego tan retrógrada, ¿verdad? Bueno, en eso estamos de acuerdo. Porque yo también creo que un portero del Ajax y del Barcelona solo debe pasar el balón a un defensa central si su primer pase puede ir hacia delante. Y hacer triángulos en el área propia, eso tampoco lo hacemos en el Ajax ni en el Barcelona».

Además, el director técnico del Ajax dejó claro a Kraay que no quiere andarse con rodeos. “Desde la primera jornada de la próxima temporada, vamos a plantar cara al Feyenoord y al PSV. Sí, también al PSV. Si no transmitimos eso, es que realmente hemos perdido el ADN del Ajax. Y sabes… no me han traído aquí para hacer amigos”, afirmó Cruijff, según Kraay.

Para terminar, Kraay escribe que este fin de semana ha disfrutado muchísimo con Steven Berghuis, cuya actuación califica de «increíblemente brillante» tras todas las lesiones que ha sufrido. «Se podría decir que necesita bastante tiempo para recuperar su antiguo ritmo, pero yo veo a un extremo derecho fresco, alegre y con ganas, que ve cosas que un futbolista normal no ve y que además es capaz de llevarlas a cabo», afirma Kraay sobre el veterano del Ajax.

El Ajax, quinto con Óscar García, necesita ganar sus cuatro últimos partidos —ante NAC Breda, PSV, FC Utrecht y sc Heerenveen— para asegurar la clasificación europea.