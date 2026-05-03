Hans Kraay Jr. no tiene ninguna duda: «Sin duda alguna, irá al Mundial»

Hans Kraay Jr. asegura en «Goedemorgen Eredivisie» que Guus Til debería ir al Mundial. El jugador del PSV vive una gran temporada y son cada vez más las voces que piden su inclusión en la convocatoria.

«Es muy lógico que vaya al Mundial», afirma Tommie van der Leegte, quien valora que Til pueda actuar como centrocampista o delantero. «Simplemente tiene que ir».

Sjoerd Mossou coincidió con Van der Leegte: «No hay que temer que se lo tome a la ligera si no juega. Pero Koeman se aferra a sus titulares».

Kraay lo tiene claro: «Nadie debe dudar; Til irá al Mundial». Recordó que Koeman ya lo tenía en la lista de reserva.

La lesión de Xavi Simons ha incrementado las opciones de que Til acuda a la final en Estados Unidos, Canadá y México, posibilidad que, según Kraay, ya valoraba el seleccionador.

Hedwiges Maduro añade que, gracias a su buena forma física, Til no es un caso dudoso: «Si lo convocas, sabes que estás fichando a un jugador en plena forma y eso es algo que Koeman también tiene en cuenta. Va a competir con Teun Koopmeiners, pero este también ha tenido algunas lesiones».

Kraay lo interrumpe: «Si Koopmeiners está mínimamente en forma, Koeman también lo llevará». En la posición de diez, Justin Kluivert sigue siendo duda; el holandés volvió esta semana al campo de entrenamiento tras su operación.