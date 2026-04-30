Hans Kraay Jr. está impresionado y aconseja a los ojeadores de la Eredivisie: «¡Fichadlo!»

Hans Kraay Jr. elogió a Kévin Monzialo (FC Den Bosch) el miércoles en ESPN.
El Den Bosch lo fichó en 2024 sin coste. Con 25 años, Monzialo ha jugado 55 partidos oficiales con el club brabantino.
Ha marcado 19 goles y dado 17 asistencias. Transfermarkt lo valora en 750 000 euros.
En Den Bosch, el delantero tiene contrato hasta mediados de 2027. Kraay aconseja a los ojeadores de los Países Bajos: «Ese es el hombre».
«Es un delantero móvil. No tiene mucha potencia en las piernas, pero sabe distribuir el balón. Su primer control es bueno, te busca y sabe exactamente adónde debe enviar el balón», explica Kraay con entusiasmo.
«Si me oyes hablar ahora y lo ves como un ojeador desconocido, pensarías: ¡fíchalo! Sus números no son nada malos en un equipo que no siempre juega en y alrededor del área rival. Tampoco lo necesita, porque aporta profundidad», concluye Kraay.
Monzialo, nacido en Francia, se formó en las categorías inferiores de la Juventus antes de pasar por Suiza y Austria hasta llegar a la Keuken Kampioen Divisie.