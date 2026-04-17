Hans Kraay Jr. elogia la «pequeña hazaña mundial» lograda en los Países Bajos

El Vitesse, líder de la Keuken Kampioen Divisie, llega con buenas perspectivas a la cuarta jornada. Hans Kraay junior se muestra impresionado por la remontada del club, que el año pasado perdió temporalmente su licencia profesional.

Kraay califica el avance del club en los últimos meses como «una pequeña hazaña mundial». «Sin duda tienen un entrenador muy bueno: Rüdiger Rehm. Entrenó con cinco personas tres semanas antes de que comenzara la competición. Es realmente impresionante lo que están haciendo», afirma el analista de ESPN.

Además, recuerda que el club recuperó la licencia profesional un mes después del inicio.

«Han jugado tres partidos a la semana durante dos meses y no he oído quejas; además, apenas han sufrido lesiones musculares. Y, aun así, han sumado muchos puntos», concluye.

El equipo, que el viernes visita al MVV Maastricht, lidera la cuarta fase con 16 puntos en 7 partidos. El Willem II suma los mismos puntos, pero con peor diferencia de goles. El ADO Den Haag, ya campeón, ocupa el tercer puesto.

El cuarto, RKC Waalwijk, es su principal rival. Si RKC y FC Den Bosch pierden y Almere City FC cede puntos, una victoria ante MVV metería a Vitesse en el ‘playoff’ de ascenso.