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Bundesliga II
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Hannover 96 vs. Dynamo Dresde, en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Hannover 96 vs Dynamo Dresden
Hannover 96
Dynamo Dresden
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Hannover 96 se enfrenta al Dynamo Dresden. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

El partido entre el Hannover 96 y el Dynamo Dresden comienza el 01/11/2026 a las 13:30.

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SPOX os cuenta en este artículo cómo podéis ver hoy el partido en directo por televisión y streaming.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden, hoy en directo: ¿Quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido entre el Hannover 96 y el Dynamo Dresden se podrá ver en directo en WOW. Allí podréis seguirlo íntegramente en streaming.

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Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el Hannover 96 y el Dynamo Dresden?

El Hannover 96 llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 0-2 ante el Kaiserslautern en la Copa de Alemania; antes había perdido por 2-0 el derbi contra el Eintracht Braunschweig. Su única victoria en ese periodo fue por 2-1 ante el VfL Bochum. En total, el Hannover marcó cuatro goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Dynamo Dresden suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue especialmente contundente: el SGD venció por 2-0 al Schalke 04 en la Copa de Alemania. Antes había sufrido una clara derrota por 0-3 ante el Holstein Kiel en la liga. El Dresden marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco partidos.

H96

H96 - Formulario

BOC
W2-1
FCM
L3-0
FCP
D1-1
EBS
L2-0
FCK
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
DOD

DOD - Formulario

BSC
L1-2
OSN
D1-1
FCM
W2-0
HSK
L3-0
S04
W2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: hora de inicio

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Bundesliga II - Jornada 10
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Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: alineaciones

Hannover 96 contra Dynamo Dresden alineaciones probables

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  • S. Wagner

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: estado de forma

H96

H96 - Formulario

BOC
W2-1
FCM
L3-0
FCP
D1-1
EBS
L2-0
FCK
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
DOD

DOD - Formulario

BSC
L1-2
OSN
D1-1
FCM
W2-0
HSK
L3-0
S04
W2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Hannover 96EmpateDynamo Dresden
1
3
1
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
F
Bundesliga II
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
F
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
F
Bundesliga II
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
F
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
3
NúrembergNúrembergFCN
95312112+918
L
D
D
W
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
D
L
D
D
W
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
D
D
W
D
W
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
10
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
L
D
D
L
D
12
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
L
W
L
W
L
13
Greuther FurthGreuther FurthGFT
92341216-49
L
W
L
D
D
14
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
W
D
L
D
L
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
L
W
D
L
D
17
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
L
D
L
W
L
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
L
W
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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