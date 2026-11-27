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Hamburgo vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 28 nov 2026 - 09:30 Volksparkstadion

El Hamburgo recibe al Bayern de Múnich el sábado en el Volksparkstadion de Hamburgo, en un partido de Bundesliga.

El Hamburgo ocupa la duodécima posición, en la zona media de la tabla, y llega tras una serie de malos resultados. En su último partido cayó 0-4 en Bremen y, antes, el equipo dirigido por Merlin Polzin perdió ante el Eintracht de Frankfurt tanto en la liga como en la Copa de Alemania.

El Bayern llega como segundo clasificado, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo de Vincent Kompany perdió entre semana por 1-2 en Lille, en la Champions League. Fue su primera derrota de la temporada.

La situación de la plantilla es complicada. Harry Kane estará varios meses de baja por una rotura de la sindesmosis y también faltan, entre otros, Serge Gnabry y Manuel Neuer.

En Hamburgo, es probable que Lennart Karl vuelva a tener un papel importante en ataque. El jugador de 18 años tuvo una mala noche ante el Lille y busca recuperar su mejor forma.

La situación en torno al club sigue agitada, ya que el debate sobre Jamal Musiala continúa ocupando al Bayern. En lo deportivo, el equipo debe mostrar estabilidad en Hamburgo.

Aquí te contamos dónde ver el partido en directo por TV y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hamburgo y el Bayern de Múnich?

El Hamburgo ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre encuentros oficiales y amistosos. En el más reciente perdió 0-4 ante el Werder Bremen. Antes empató 1-1 en un amistoso contra el Hajduk Split y ganó 3-1 al Gladbach. Frente al Eintracht de Frankfurt encajó dos derrotas por 1-3, una en la Copa de Alemania y otra en la liga. En total, el Hamburgo marcó seis goles y recibió doce.

El Bayern ganó dos de sus últimos cinco partidos, empató dos y perdió uno. En el más reciente cayó 1-2 en Lille, en la Champions League. Antes empató 1-1 contra el Colonia y ganó 2-1 a domicilio al Mainz 05. También venció 2-0 al Atlético de Madrid a domicilio en la Champions League y empató 2-2 frente al Borussia Dortmund. El Bayern marcó ocho goles y recibió seis.

Hamburgo vs. Bayern de Múnich: alineaciones

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