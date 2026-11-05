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Hamburgo SV vs. Gladbach: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 6 nov 2026 - 14:30 Volksparkstadion

El partido entre el Hamburgo SV y el Gladbach comienza el 6 de noviembre de 2026 a las 20:30.

Hamburgo SV vs. Gladbach hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Bundesliga entre el Hamburgo SV y el Borussia Mönchengladbach podrá verse en directo en WOW. Al disputarse en viernes, la retransmisión corresponde en exclusiva a Sky y a su servicio de streaming WOW. Se necesita una suscripción de pago.

La semana del Hamburgo SV y el Gladbach: ¿qué ha pasado?

El HSV llega a este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su compromiso más reciente cayó por 1-3 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, después de haber sido eliminado por el mismo rival en la Copa de Alemania, también por 1-3. En el lado positivo figuran las victorias ante el VfB Stuttgart (1-0) y a domicilio frente al Hoffenheim (3-2). En esos cinco partidos, el HSV marcó siete goles y encajó ocho.

El Gladbach, por su parte, suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su actuación más reciente fue un 0-0 contra el Paderborn. Antes había ganado por 2-0 al Karlsruher SC en la copa y por 3-2 a domicilio en Stuttgart. Las derrotas ante el Hoffenheim (1-2) y el Colonia (1-2) empañan su balance. En cinco partidos, el Gladbach marcó siete goles y encajó cinco.

Hamburgo SV vs. Gladbach: alineaciones

Hamburgo SV vs. Gladbach: estado de forma

Hamburgo SV vs. Gladbach: balance de enfrentamientos directos

Hamburgo SV vs. Gladbach: las clasificaciones