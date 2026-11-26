Cómo ver el Hajduk Split vs St.Truiden con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Stadion Poljud

El Hajduk Split recibe al St.Truiden en el Stadion Poljud de Split en un partido de la Conference League que enfrenta a dos equipos situados en la zona media de la tabla.

El Hajduk llega en un buen momento en la competición nacional a las órdenes de Gonzalo Garcia. Ganó 2-1 al NK Lokomotiva en la HNL el 21 de noviembre y suma tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Su trayectoria europea ha sido menos regular. La derrota por 1-0 ante el Lincoln Red Imps el 5 de noviembre, ya fuera en casa o a domicilio, sigue siendo la única en esa racha, y el Hajduk ocupa el 13.º puesto en la clasificación de la Conference League.

El St.Truiden, dirigido por Jonas De Roeck, llega con resultados recientes más irregulares. Empató 2-2 con el Sporting Charleroi el 21 de noviembre, después de imponerse por 4-1 al Zulte Waregem.

El equipo belga ocupa el 10.º puesto en la clasificación de la Conference League, tres posiciones por encima de su anfitrión. Su resultado europeo más reciente fue el empate 1-1 ante el Brann el 5 de noviembre.

Ambos equipos han demostrado que pueden marcar con facilidad, así que se espera un partido con clara vocación ofensiva en Poljud.