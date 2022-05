¿Habrá pasillo del Atlético Madrid al Real Madrid en el derbi madrileño?

A pesar de lo que muchos pudieran pensar, el Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid justo antes de disputar el derbi madrileño en el Metropolitano correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Santander. Lo ha dejado claro el club rojiblanco mediante conversaciones mantenidas con diversos medios de comunicación.

La decisión la han justificado opinando que algunos quieren convertir este gesto en "un peaje público que han de pagar los rivales, impregnado con aroma de humillación". Además, han añadido que no colaborarán en este "intento de escarnio" donde a su modo de ver "se olvidan los verdaderos valores del deporte y se fomentan la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados".

No son los únicos argumentos que han vertido los miembros del club colchonero, ya que también han recordado que, al comienzo de la temporada, "no hubo debate" sobre si al equipo de Simeone había que hacerle el mismo reconocimiento por haber ganado el campeonato el curso anterior. De hecho, en la primera jornada el Celta en Balaídos no lo hizo. En su opinión, "tiene todo el sentido del mundo que se hagan delante de la afición del campeón".

Para acabar, dejaron claro que "desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida". Por lo tanto, no habrá pasillo del Atlético de Madrid al Real Madrid en su estadio el próximo domingo a partir de las 21 horas.