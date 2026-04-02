¿Habrá Mundial después de todo? Un internacional holandés en plena forma está a punto de volver a los terrenos de juego

Emmanuel Emegha volverá a formar parte de la convocatoria del RC Strasbourg este fin de semana. El delantero de 23 años, que ha sido internacional en dos ocasiones con la selección holandesa, espera volver a la acción tras cuatro meses de ausencia.

En Francia se espera que Emegha vuelva a jugar minutos el sábado en el partido en casa contra el OGC Niza.

El delantero de La Haya sufrió una lesión en la ingle poco después de su debut con la selección holandesa, lo que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante los últimos cuatro meses.

En realidad, Emegha iba a volver antes al Estrasburgo, pero un contratiempo le obligó a posponer su regreso.

Según L’Équipe, Emegha se mostró muy en forma esta semana en el entrenamiento del Estrasburgo. L’Alsace está pendiente de cuántos minutos le concederá el entrenador Gary O’Neil.

El capitán del Estrasburgo, Emegha, esperará poder convencer al seleccionador Ronald Koeman en los próximos meses para que lo convoque.

Esta temporada, Emegha suma siete goles y dos asistencias en once partidos oficiales. Con la selección holandesa, jugó 28 minutos en noviembre.