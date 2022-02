Habló Riquelme: "Lo que tenemos claro es una cosa: defendemos a nuestro club a muerte"

La mañana boquense explotó con la historia que subió Wanchope Ábila a sus redes sociales, marcando una guerra total contra la directiva. Ya en las horas de la tarde, Juan Román Riquelme salió a hablar en ESPN para aclarar todo desde la perspectiva del Consejo de Fútbol. Con respecto al tema del delantero, dijo: "Las cosas son simples: tiene contrato con nuestro club hasta el 31 de diciembre. Él se fue a los Estados Unidos, jugó en dos clubes… Seguramente no debe estar contento de cómo le salieron las cosas en Estados Unidos porque sino algún club lo hubiese comprado", agregó que a pesar de su lesión seguirá en el plantel: "Hoy se encuentra con nosotros, está entrenando con el plantel como corresponde. Se acaba de lastimar, ahora los kinesiólogos van a hacer su trabajo para curarlo y él tendrá que entrenar al máximo cada día como lo tiene que hacer cualquier profesional".

También tuvo tiempo para despejar dudas sobre otros refuerzos truncos, como el caso de Ángel Romero que antes de viajar a México para unirse a Cruz Azul expresó que, si bien había hablado informalmente con dirigentes xeneizes, nunca le habían elevado una oferta. “El 3 de enero Marcelo Delgado le preguntó que iba a hacer de su vida. Él le comunicó que tenía para ir a Turquía y Rusia con su hermano, y que hasta el 15 de enero iba a analizar esa posibilidad; después de ese día desde Boca no se volvió a hablar nunca más con Romero", y tuvo tiempo de dejar un mensaje a la prensa: "Y se dijo en la tele que ya estaba arreglado y nosotros nos hablábamos diciendo pucha quién estará hablando en nombre nuestro. Hector Lara, que es con quien hablé en Cruz Azul por el tema de Pol Fernández también me preguntó lo mismo y le dije que no estabamos hablando con él".

Con respecto al caso Facundo Farías, ante todo elogió al pibe recordando a otro crack del club: "Farías es lo más parecido que salió en el último tiempo a Tevez; le veo algunos gestos parecidos a Carlos", pero fue determinante con respecto a la transacción. "La realidad es que hace tres meses hemos hecho un ofrecimiento por el 50% de Farías. Colón nos dijo que no, desde ese día no volvimos a hablar con ellos", y lo conectó con los rumores de la última semana de la segunda oferta azul y oro: "en esta semana la gente de Colón se comunicó con la gente del Consejo de Fútbol pidiendo a Ramón (Ábila) y a Retegui a préstamo. Los muchachos se reunieron y le comunicaron a Colón que a nosotros no nos interesaba prestar al jugador; volvieron a instistir con el préstamo y se les comunicó que la única manera que veíamos una posibilidad era ofreciéndole una plata más Ramón por el 50% de Farías. Todavía no recibimos ninguna respuesta", cerró Román.

No sólo habló de refuerzos y salidas, sino que también se refirió a dos posibles no renovaciones: Cristian Pavón y Eduardo Salvio. Con respecto al cordobés, dijo que estaba todo cerrado para su partida pero a último momento no se hizo: "Nosotros el año pasado con L.A. Galaxy nos pusimos de acuerdo y cuando teníamos todo terminado, la gente de Estados Unidos nos dijo que no seguían adelante por la denuncia (violencia de género) que tiene Cristian (Pavón)". Tuvo una segunda oportunidad desde México, pero tampoco llegó a buen puerto: "También es real que hace muy poquito estuvieron hablando con la gente de Cruz Azul, y ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Cuando dicen que no atendemos a nadie no es verdad, atendemos a todos. Lo que tenemos claro es una cosa: defendemos a nuestro club a muerte".

Con respecto al Toto, al igual que Pavón tiene contrato hasta el 30 de junio. Riquelme ya ha hablado con él, pero siguen sin ponerse de acuerdo. Según Román: "Cuando fuimos a Arabia Saudita yo personalmente le dije si quería continuar con nosotros. No podemos olvidar que es un jugador con un contrato altísimo y ahora tenemos la obligación de mirar hasta unos días más que se cierra el mercado de pases. Parece que somos el único club que tiene que hacer las cosas hoy: nosotros tenemos tiempo hasta junio".

Cerró el concepto prometiendo que en un futuro cercano comenzarán a arreglar el tema de los contratos: "Nuestra obligación ahora era traer los refuerzos, ver qué jugadores se iban a préstamo y esas cosas. Una vez que se cierre el libro de pases acá, empezaremos a hablar con los jugadores que sabemos que están preocupados con el tema de su contrato".

Otras declaraciones de Juan Román Riquelme:

La invitación de Domínguez a Paraguay

“El otro dia me tocó ir a Paraguay. Sé que se ha hablado de que fui a pedir por el tema de la suspensión de nuestros jugadores y no es así. Yo creo que Boca tiene que estar siempre: en la Superliga, Conmebol, AFA… Después podés estar de acuerdo o no, pero siempre tiene que estar.”

El mercado de River y la anterior gestión xeneize

"River debe estar contento, tienen un entrenador hace mucho tiempo y eso les da tranquilidad. Pero nosotros agarramos el club económicamente con deudas, estuvimos dos años en los cuales hemos competido de maravilla: en mi humilde opinión fuimos el mejor equipo que compitió los dos años. Hemos ganado los dos partidos en la Copa Libertadores, después nos tocó quedar afuera por las cosas que todos sabemos que pasaron. Eso quiere decir que de la manera en la que nos fuimos reforzando no teniendo tanto dinero… Las decisiones fueron buenas. Y ahora, después de dos años nos acomodamos, podemos decir que tenemos plata y hemos traído a varios jugadores. Estamos muy felices."

Sebastián Villa y cómo vivir para Boca

"Me tocó vivirlo de futbolista. Yo entiendo que pasan cosas como en todo lados, pero una cosita en Boca se hace gigante y la misma cosa en otros clubes no es nada. Uno para triunfar en Boca se tiene que acostumbrar a vivir de lunes a viernes. Si te acosumbrás, el domingo triunfás. Ahora lo veo de la misma manera, una cosa es lo que pasa del portón de entrenamiento para fuera, la gente se imagina, y adentro… Tenemos un club que es una maravilla."

La llegada de Cavani, ¿tema cerrado?

"Cavani dijo que sueña con subirse al alambre y festejar un gol como el Manteca Martínez. Es un grandísimo jugador, yo hablé después del partido cuando metió el gol con Uruguay, así que espero que pueda disfrutar en Inglaterra.”

CARDONA

Él sabe que yo lo quiero mucho, le estoy muy agradecido. Estamos para tomar decisiones, esperemos que él esté disfrutando mucho donde está. Le tengo cariño a él y al presidente de Racing. Es un jugador que lo hace bien, ojalá sus lesiones le permitan tener continuidad y pueda disfrutar.

REFUERZOS, BENEDETTO.

Teníamos la ilusión de traer un delantero. La verdad es que yo hablé con él el año pasado, me dijo que quería jugar un poco más en Europa. Ahora cuando vino a pasar Navidad hemos hablado nuevamente y demostró todas las ganas de volver al club.

FARÍAS

Colón se comunicó con nosotros. En nuestro club pensamos que está bien que los chicos que recién comienzan vayan a préstamo a otros equipos para sumar ritmo de Primera División, que no es lo mismo que Reserva. Cuando son jugadores de una trayectoria larga lo pensamos mucho más, y creemos que es mejor una venta.