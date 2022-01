Haaland, Mbappé, Morata y los memes del mercado de fichajes de invierno 2021-22

Todos los días, y desde hace muchísimo tiempo, en Goal te contamos la actualidad del mercado de fichajes. LaLiga y el resto de las competiciones avanzan y, con la ventana de fichajes abierta desde enero de 2022, se han desatado las operaciones y los rumores, que nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara a lo que queda de temporada, y nosotros te lo contamos siempre al detalle.

Sin embargo, en esta oportunidad te vamos a mostrar el otro costado del mercado de fichajes. El que no es tan serio y el que es muchísimo más distendido: el que te hace reír. Así las cosas, aquí podrás ver los mejores memes de la ventana de mercado invernal 2021-22. Desde Erling Haaland hasta Kylian Mbappé, pasando por Álvaro Morata, Romelu Lukaku o Ousmane Dembélé. En Internet no hay piedad, se mofan de todo y de todos. No sufras, tómatelo con humor...

Disfruta aquí de los mejores memes del mercado de fichajes de invierno 2021-22

Florentino cuando le enviaba las ofertas por Mbappe al emir de Catar. pic.twitter.com/eCDulJiZ2P — Yihi (@YihiRM) September 3, 2021

Laporta cuándo se reúna con Raiola antes que Florentino https://t.co/F4KDG5SCRH pic.twitter.com/Vg41r47xJY — Coco (@_CocoRM) January 4, 2022

Si se va Trippier podríamos fichar a Pedro Porro. Así podríamos decir que hemos cambiado un Tripi por un Porro... pic.twitter.com/MF7CZ7I2wC — Julián Rebolledo (@futbolResultado) January 1, 2022

Lo que dicen que Haaland es mejor que Mbappé: pic.twitter.com/eED5wedrj4 — Tortuguismo🐢⚪ (@Mario___RM) January 4, 2022

Los Simpson ya predijeron que Florentino iría detrás de Mbappé en 2022. pic.twitter.com/pPTf7lutlD — María (@MerengueMaria1) December 31, 2021

Raiola y Florentino cuando el Barça se meta y trate de impedir el fichaje de Haaland pic.twitter.com/xujsGTxm09 https://t.co/p5GKjcmjNo — K. (@KIose__) January 4, 2022

Morata al Barça...

¿Pero es que a Laporta lo ha contratado Florentino? pic.twitter.com/rTxixayWXX — Jose Mari Mallorca (@chemamallorca) January 3, 2022

El FC Barcelona si hace el intercambio entre Dembélé y Martial pic.twitter.com/ktiATHnWtJ — Lj (@LJBR77) January 2, 2022

📰 Algunos medios españoles aseguran que el Real Madrid se ha bajado de la carrera por contratar los servicios de Antonio Rüdiger



🔵 Festeja Chelsea, festeja Uruguay pic.twitter.com/BVlXxneMHG — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) January 3, 2022

Florentino cuando presentemos a Haaland y Mbappe pic.twitter.com/8HipISGUJR — Vic (@VicRMCF__) December 30, 2021

Primer partido de la Premier League 22/23. Turf Moor. Burnley - Newcastle. Minuto 1, primer encontronazo entre Dembélé y Tarkowski: pic.twitter.com/vdCL7iRFdD — Mateo Gómez (@MateoGomez71) December 29, 2021

- Fabrizio Romano buscando a Kounde para llevarlo al Chelsea. pic.twitter.com/fVH6uYSiAw — Elpaquito_3 (@elpaquito_3) August 31, 2021

Vamos a juntar a Mbappé, Haaland, Benzema y Vini pic.twitter.com/7eB99I1XVK — Roldán (@Benzenazi9) December 27, 2021

Twitter Barcelona: Qué haríais con Dembelé?

Yo: pic.twitter.com/0GvVTC97CV — Soulless (@Espectroerrante) January 4, 2022

Esta cuenta banca completamente el fichaje de Antonio Rudiger por el Real Madrid pic.twitter.com/UQ8GsUPTJK — kiingjoviic (@whoisjoviic) December 30, 2021

Frankie de Jong pasó de ser mejor que Modrić a ser suplente de Gavi.



Depay paso de ser mejor que Benzema a querer ser vendido para traer a Morata.



Dembelé pasó de ser mejor que Mbappé a ser un miserable por no renovar.



Sólo se ve en el Fútbol Club Barcelona. pic.twitter.com/2pjwhxvJAr — TaylorVillalobos™ (@TaylorRMCF) December 30, 2021

Dembelé: Yo solo quiero dinero

Xavi: pic.twitter.com/kvxnsaokAE — Soulless (@Espectroerrante) January 4, 2022

Mbappé y Haaland no pueden jugar juntos



Los grandes egos juntos no funcionan pic.twitter.com/J1XSEuLSSM — Gravesen (@GravesenCF) January 3, 2022

Momento para recordar cuando Rüdiger subió esta foto tras eliminar al Atleti en UCL. Y ojito al like también.



No se puede ser más padre. FICHEN @realmadrid. pic.twitter.com/QmvBk1SLUD — Praw (@PrawIitox) December 27, 2021

Es que lukaku está recibiendo consejos de morata para las entrevistas.... pic.twitter.com/KbxcTqp4hW — Carlos Gonzalez (@gonzalez2110) December 31, 2021

Hay una noticia de @deportescuatro sobre Haaland para cada momento y para cada persona. ¿Cuál es la tuya? pic.twitter.com/8tDzYYUmli — La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) January 4, 2022

De Haaland a Morata JAJAJA difícil tiempo para irle al ex club barcelona pic.twitter.com/HVibJWkpn2 — Oscar (@oscarmendo8) December 30, 2021

Haaland a Barcelona? Para que si tenemos a DE JONG que en el area es más peligroso que Neymar😍👌🏻 pic.twitter.com/DdAzzeRRgF — Neux (Neuxito) (@AdrianAgero5) January 2, 2022

Culés les tengo una buena noticia, ya llegó de nuevo el maniquí, ahora sí, es inminente la llegada de Haaland al Barcelona 😂 pic.twitter.com/F37aawG1F4 — Mr.Cristianismo Official 💎 (@MrCristianismo) January 4, 2022

🚨#ULTIMAHORA🚨

Se retrasa el fichaje de Morata por el FC Barcelona porque el jugador no acierta con la firma en el contrato. pic.twitter.com/QXjoK98lDu — Miguel (@_goat_14) January 4, 2022

🏭La 'Barçificadora' de Xavi.



🔵🔴Parece que el Barcelona acude a la Selección Española para reforzar su plantilla.



🇪🇸Primero fue Ferran Torres y ahora suenan Morata y Azpilicueta para vestir la camiseta azulgrana. pic.twitter.com/63x03ypSXC — BeSoccer (@besoccer_ES) January 3, 2022

Morata se va al barcelona para ganar titulos como Mirotic🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YT8mZV9W4K — Minuto93 (@Minuto93j) January 3, 2022

Cuando quieres a Haaland,pero terminas con Morata pic.twitter.com/6ekdG2CjbP — ᎬᏞ hᎥjᎾ ᎠᎬ fᎬᎠᎬ (@elhijodefede15) December 30, 2021







