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Gyokeres arsenal(C)Getty images
Rian Rosendaal

Traducido por

Gyökeres, héroe del Arsenal, presiona al Manchester City

Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
Premier League

El Arsenal dio un gran paso hacia el título de la Premier League este sábado al vencer 3-0 al Fulham. Con este resultado, el líder aumenta a seis puntos su ventaja sobre el Manchester City, que tiene dos partidos menos y visita el lunes al Everton.

El líder se mostró superior en la primera parte en el Emirates Stadium y rompió pronto el empate. Bukayo Saka centró desde la derecha hacia Viktor Gyökeres, quien se deshizo de su marcador y marcó el 1-0 a bocajarro. Poco después, Leandro Trossard disparó fuera por poco, para alivio del Fulham.

El equipo londinense siguió apretando y sufrió un susto cuando Gyökeres y Saka fallaron en posiciones de peligro. Riccardo Calafiori parecía marcar el 2-0 de cabeza tras un pase de Trossard, pero el italiano estaba en fuera de juego y el gol fue anulado. Sin embargo, el 2-0 de Saka justo antes del descanso subió al marcador tras una asistencia de Gyökeres.

Antes del descanso llegó el 3-0: Trossard centró y Gyökeres cabeceó con elegancia ante Leno.

El Fulham empezó fuerte la segunda parte, pero nunca puso en aprietos al Arsenal, que mantuvo su orden y buscó espacios a la espalda de la defensa rival. Gyökeres, tras dos goles y una asistencia, fue sustituido entre aplausos por Arteta al cumplirse la hora de juego.

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En los últimos minutos, el Arsenal se limitó a conservar su ventaja. El Fulham creó peligro con un disparo de Castagne que detuvo Raya. Los ‘Gunners’ siguieron animando al líder y Calafiori acertó el larguero de cabeza.

El Arsenal disfrutó así de una noche redonda y deja toda la presión en manos del Manchester City. Su siguiente compromiso en la Premier será visitar al West Ham United, en zona de descenso tras perder 3-0 con el Brentford. 

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