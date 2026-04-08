Guus Til ha disputado hasta ahora seis partidos internacionales con la selección holandesa y es posible que este verano sume más. En una entrevista con el Algemeen Dagblad, Til explica cómo ve su oportunidad de entrar en la convocatoria para el Mundial.

Por tercera vez consecutiva, el PSV se ha proclamado campeón de Holanda. Til lo vio venir desde el principio. «La Liga de Campeones me confirmó esta temporada que debemos ser los mejores dentro de Holanda». El jugador de 28 años señala, sin embargo, que las derrotas ante el Union Sint-Gillis (1-3) y el Telstar (0-2) fueron un pequeño tropiezo.

En cuanto al debate de que el ritmo es a veces demasiado alto para Til, el centrocampista y delantero no quiere saber nada al respecto. «¿Eso era un debate? Entonces eso toca precisamente el punto que yo planteaba: hago cosas para las que creo que estoy alineado. De lo contrario, el entrenador habría elegido a otro».

«Si cada uno hiciera lo que le apeteciera, la distribución en el campo ya no funcionaría y eso es algo que siempre detesto. Tiene que haber una estructura en un equipo, porque eso aumenta las posibilidades de ganar», comparte Til su visión del fútbol.

El zambiano de nacimiento cree que el PSV tiene jugadores que son un placer para la vista desde el punto de vista estilístico y reconoce que no es el futbolista más elegante del mundo. «Soy bastante alto y desgarbado, pero me parece una tontería que la gente diga que no soy bueno con el balón».

Hay mucho movimiento en torno a los jugadores del PSV y la selección holandesa. Jerdy Schouten se rompió el ligamento cruzado contra el FC Utrecht (4-3) y se perderá definitivamente el Mundial. Ronald Koeman ya había dado a entender anteriormente que Joey Veerman no es la primera opción si alguien se retira por lesión. Y Til figura en una lista de candidatos al puesto de número diez y podría ir al Mundial.

«Es bonito que te mencionen. Pero no debe parecer que quiero irme solo por ser un turista», afirma Til. «Si llegara a suceder, espero que sea porque me ven como un buen futbolista y no solo por el ambiente. Por supuesto, sería un gran honor para mí y seguiré esforzándome al máximo», concluye el tres veces campeón de los Países Bajos.