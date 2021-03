Gustavo Poyet, con la mente puesta en el tetracampeonato

El técnico de los Cruzados aseguró que el título a nivel nacional es el gran objetivo del club para la temporada 2021.

Gustavo Poyet afronta sus primeras prácticas al mando de Universidad Católica y dejó claro que tiene altas ambiciones dentro del club. En diálogo con La Tercera, el entrenador uruguayo fue claro con su intención de repetir el título a nivel nacional y dar un paso al frente en el plano sudamericano.

"Lo que vamos a intentar es, utilizar cosas de Quinteros y de Holan, que es lo más cercano. Tenemos cosas parecidas: similitud en el tema del sistema, de la pelota, de ser protagonista, de ganar, porque, al fin y al cabo, Católica tiene que jugar para ganar y buscar el tetracampeonato, una responsabilidad que me encanta", expresó sobre la forma de juego que pretende implementar.

Con respecto a sus objetivos con los Cruzados, sumó: "Vamos a intentar de a poco y con inteligencia, con mucho cuidado y control, subir un poquito la intensidad. si insistimos de una manera correcta, evidentemente ganando, sería una de las prioridades, sobre todo, por el tema de competir un poquito mejor en torneos internacionales".

📹¡Así vivió Gustavo Poyet su primera práctica al mando de #LosCruzados! pic.twitter.com/SIkkECXffl — Universidad Católica (@Cruzados) March 12, 2021

En la misma línea y en busca de aquella premisa, comentó: "Cuando uno juega con equipos más poderosos económicamente, en el continente, tú tienes que contrarrestarlo con otras cosas, con organización, con pasión, buscando la debilidad del rival, siendo compacto, la identidad que sea muy fuerte y sobre todo intensidad".

Por último, no obvió el clásico que se aproxima por la Supercopa: No se me pasa por la cabeza, que dentro de 10 días o 12, si se juega la Supercopa, ya el equipo esté funcionando de la manera que quiero yo. Sería una sorpresa prácticamente imposible, pero sí que se vean los primeros detalles de lo que vamos a ir buscando".