Guimaraes: "Tenemos que dar el triple para poder alcanzar esa final"

El entrenador de América de Cali palpita lo que será el decisivo cruce del cuadrangular B frente a Independiente Santa Fe, al que considera como "el partido más importante del año".

Alexandre Guimaraes es consciente del partido determinante que jugará su equipo, , este jueves en el estadio Pascual Guerrero, para definir al primero de su zona en los Cuadrangulares semifinales y finalista de la Liga 2019-II.

El técnico brasileño de 60 años respeta la notable reacción y el gran semestre que protagonizó su próximo y último rival del grupo, Independiente Santa Fe, aunque se fija en lo que puedan hacer sus dirigidos al margen del poderío de su adversario.

"Lo que intentamos desde que llegamos fue intentar darle una cara al América, que lo haga competitivo. En ese camino siempre hay unos pasos más grandes y otros más pequeños, otros quizá para volver a tomar impulso, pero atrás nunca fuimos, y eso sí que el grupo lo demostró. Estoy seguro que el jueves, esto va a estar repleto, pero personalmente ya tengo mucho recorrido y no es una cosa que me quite el sueño", manifestó el entrenador de los Diablos Rojos con miras a un duelo de suma presión.

"Lo que sí me alegra es que en este espacio hubo una comunión tremenda entre cuerpo técnico y jugadores, y producto de esa comunión, la asimilación de los conceptos que intentamos proponer al equipo se hizo a una velocidad que muchas veces uno cree que no se iba a poder. Eso es lo que me pone contento. Lo demás, no hemos ganado absolutamente nada, todo lo que se ha hecho acá ha sido muy bonito, pero sabemos que nos faltan noventa y pico de minutos para jugar el partido más importante del año para nosotros y que tenemos que jugar muy bien. Tenemos que dar el triple para poder alcanzar esa final", concluyó el DT.