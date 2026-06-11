Guía de las ciudades sede del Mundial 2026: la FIFA confirma el aforo de los 16 estadios en Estados Unidos, Canadá y México; dos superan los 80 000 espectadores

Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.

Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.

Canadá se suma ahora a la fiesta, como parte de una iniciativa tripartita, en la que una lista inicial de 43 estadios potenciales repartidos por 41 ciudades se ha ido reduciendo poco a poco hasta llegar a una lista definitiva de 16. ¿Quiénes serán los elegidos en América del Norte y Central? GOAL lo analiza…

Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026

Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista definitiva de ciudades y estadios aprobada por la FIFA:

Estados Unidos

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El Rose Bowl de Pasadena, California, que acogió la final de 1994 ganada por Brasil a Italia en penaltis, volverá a ser sede, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

Ciudad Estadio Capacidad Atlanta Estadio Mercedes-Benz 68 239 Boston Estadio Gillette 64 146 Dallas Estadio AT&T 70 649 Houston Estadio NRG 68 777 Kansas City Estadio Arrowhead 69 045 Los Ángeles Estadio SoFi 70 492 Miami Estadio Hard Rock 64 478 Nueva York/Nueva Jersey Estadio MetLife 80 663 Filadelfia Lincoln Financial Field 68 324 San Francisco/Área de la Bahía Levi’s Stadium 68 827 Seattle Lumen Field 66 925

Canadá

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El BC Place de Vancouver ya acogió la final femenina de 2015 y regresó a la carrera en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.

Ciudad Estadio Capacidad Toronto Estadio BMO 43 036 Vancouver BC Place 52 497

México

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El Estadio Azteca ha visto a Pelé y Maradona celebrar títulos mundiales. Volverá a albergar el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.